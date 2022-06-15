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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /704565/تأجيل-محاكمة-مالك-عقار-فيصل-المحترق-لـ-13-يوليو-لرد-المحكمة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم في قضية "عقار فيصل المحترق" لجلسة 13 يوليو المقبل، لإتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

بلاغ للنيابة العامة

كانت النيابة العامة تلقت في 2 فبراير من العام الماضي، محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

التحقيقات

وقد أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

السجن 3 سنوات لعامل وسنتين سيدتين لخطفهم طفل من دار السلام

قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية،برئاسة المستشار محمد شرف طاهر، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وهاني ربيع وأمانه سر عامر على ويحيي عبد الرشيد. اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات واثنن أخرين بالسجن سنتين، وذلك في اتهامهم بخطف طفل فى منطقة دار السلام.

أمر الإحالة

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 24231 لسنة 2020 بدائرة قسم شرطة دار السلام، قيام المتهمين، «سلام. أ»، عامل، و«نرمين. أ»، و«مريم. س» ربة منزل، بخطف طفل بمنطقة دار السلام، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم.