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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /704560/أوكرانيا--1200-مدني-متحصنين-فى-ملاجئ-مصنع-آزوت

أعلن مسؤول انفصالى مدعوم من روسيا، بأن ما يقارب من 1200 مدني متحصنين فى ملاجئ مصنع "آزوت" للكيماويات فى مدينة شرقى أوكرانيا .

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وقال روديون ميروشنيك، المسؤول فى الإدارة الإنفصالية المدعومة من روسيا فى منطقة لوغانسك عبر "تلجرام" بأنه:" لايزال ما بين 1000 إلى 1200 مدني من سيفيردونيتسك فى أرض مصنع آزوت للكيماويات ".

وذكر ميروشينك أن المدنيين الأوكرانين لايزالون موجدون فى جزء من المصنع لا ايزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية ".

روسيا ترفض انشاء ممر خاضع للسيطرة الأوكرانية

ومن ناحية أخري أعلنت روسيا بأنها رفضت الطلب الأوكراني بشأن إنشاء ممر أنساني لإجلاء المدنيين من المنشأة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية لافتا إلى تدمير آخر جسر عبر نهر سيفيرسكي دونيتس والتي أدي إلى سد المخارج الشرقية للمدينة ، كما أشارت وزارة الدفاع الروسية بأنها عرضت على القوات الأوكرانية و المرتزقة الأجانب الموجودين فى مصنع آزوت بوقف القتال.

مضيفا أن :”القوات الأوكرانية ساقوا المدنيين عمدا إلى مصنع آزوت مستخدمة هؤلاء المدنيين كدروع بشرية”.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الممر الإنساني الروسي المتجه شمال إلى مدينة سفاتسوف سيبقي مفتوح حتي مساء الاربعاء

ويذكر أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بدأت فى 24 فبراير وأعلنت روسيا منذ بدأ حملتها العسكرية عدد من الأهداف منها منع انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وقف توسع دول حلف الناتو على الحدود الروسية بالإضافة إلى تحييد القوميين الأوكرانيين وبالتوازي مع الحرب العسكرية شنت عدد من الدول الأوروبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حرب أقتصادية ضد روسيا من خلال فرض حزمة من العقوبات استهدفت مختلف القطاعات الروسية من أجل وقف العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا .