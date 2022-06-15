بعد رحيل موسيماني.. 5 لاعبين في الأهلي يشعرون بالسعادة وثنائي مُهدد بالاستبعاد

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /704559/بعد-رحيل-موسيماني-5-لاعبين-في-الأهلي-يشعرون-بالسعادة-وثنائي-مهدد-بالاستبعاد

أعلن النادي الأهلي، رحيل مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وتم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، ويقود سامي قمصان الفريق فنياً في الوقت الحالي، لحين التعاقد مع مدير فني جديد سيتم الإعلان عن اسمه في الأجل القريب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعيش بعض اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حالة من البهجة والسعادة والتي لازمتهم عقب إعلان رحيل موسيماني عن تدريب الفريق، وذلك بسبب تعنت الأخير معهم وعدم البدء بهم أساسياً أو الدفع بهم على سبيل الاحتاياط، ونرصد لكم هؤلاء اللاعبين:

1_ حسام حسن: يأتي حسام حسن على رأس قائمة اللاعبين الذين يشعرون بالسعادة وذلك نظراً لما عاناه مع المدرب الجنوب إفريقي، والذي كان يتجاهل اللاعب بشكل كبير ولا يدفع به في المباريات، وفي حالة مشاركته كان يضعه تحت الميكروسكوب، ويتحدث عنه بشكل لا يليق في المؤتمرات الصحفية التي تعقب المباراة.

2_ محمود عبد المنعم كهربا: يعد كهربا من أنصار رحيل موسيماني عن الأهلي، فالمدرب الجنوب إفريقي كان السبب في خروج كهربا على سبيل الإعارة للفريق تركي وذلك بسبب عدم ظهوره بمستوى جيد مع الفريق نظراً لقلة مشاركاته تحت قيادة موسيماني، لذا بعد رحيله سيتجدد الأمل لدى كهربا في وجود مدرباً جديداً للفريق.

3_ محمد مجدي أفشة: بالرغم من اعتماد موسيماني على أفشة في كثير من الأوقات، إلا أن عدم توجد اللاعب رقم 19 في مركزه الأصلي، جعله يفتقد الكثير من مستواه الذي كان عليه في المواسم السابقة، لذا في حالة وجود مدرب جديد سيعتمد على طريقة لعب من الممكن وبشكل كبير أن تناسب إمكانيات أفشة وتعود بمستواه المعهود.

4_ محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي كان يشارك باستمرار مع موسيماني في الموسم، ولكن هذا الموسم قلت مشاركات شريف، لذا يعد اللاعب من الأشخاص الفارحين في رحيل موسيماني.

5_محممد محمود: هو أياً أحد اللاعبين الذين فرحوا برحيل الجنوب إفريقي، وذلك بعدما ظل مستبعداً من حسابات المدير الفني للأهلي خلال المرحلة المقبلة.

على الجانب الآخر، وفي حالة مغايرة لحالة اللاعبين المذكورين في السابق، نرى أن لويس ميكيسوني، وبيرسي تاو، من اللاعبين الذين بالتأكيد شعروا بالحزن لرحيل موسيماني، فاتاو كان أحد الركائز الأساسية للفريق في وجود الجنوب إفريقي بالرغم من انخفاض مستواه، وكذلك ميكيسوني كان يشارك معه على فترات.