روي فيتوريا يدخل دائرة الترشح لقيادة النادي الأهلي خلفاً لموسيماني.. تفاصيل

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /704555/روي-فيتوريا-يدخل-دائرة-الترشح-لقيادة-النادي-الأهلي-خلفا-لموسيماني-تفاصيل

بدأ مسئولو النادي الأهلي، فى مناقشة ملف التعاقد مع المدير الفني من السير الذاتية للمدربين الأجانب، وذلك لخلافة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي رحل عن تدريب المارد الأحمر بعدما فسخ التعاقد بالتراضي بينه وبين إدارة القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: فيما أنتشرت تقارير تفيد بأن أحد المرشحين الثلاثة لقيادة الأهلي خلفاُ لموسيماني هو روي فيتوريا، صاحب الـ 52 عاماً، حيث تولي العديد من الأندية في الشرق الأوسط من قبل، ويمتلك العديد من الخبيرات الواسعة في البرتغال. الأندية التي تولي قيادتها - فيلافرانكينسي - شباب بنفيكا - فاتيما - باكوش فيريرا - فيتوريا جيماريش - بنفيكا - النصر السعودي -سبارتاك موسكو. أرقام والبطولات التي حصدها مع الأندية فى تاريخه - الدوري البرتغالي - الدوري السعودي - كأس البرتغال - كأس الرابطة البرتغالي - كأس السوبر البرتغالي - كأس السوبر السعودي. - أفضل مدرب في الدوري البرتغالي - مدرب الشهر في الدوري السعودي رحيل موسيماني عن الأهلي ورحل موسيماني وجهازه بالكامل باستثناء مدرب حراس المرمى ميشيل يانكون، وسيقود الأهلي فنياً وبصور مؤقتة سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز السابق، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني جديد. أرقام موسيماني مع الأهلي حقق النادي الأهلي تحت قيادو موسيماني المدري الفني السابق للشياطين الحمر الفوز فى 62 مباراة، بينما حسم التعادل في 30 مباراة، بينما خسر الفريق في 10 مباريات فقط أثناء تدريبه للقلعة الحمراء خلال فترة تواجده. توج بيتسو موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات دوري أبطال أفريقيا مرتين السوبر الأفريقي مرتين كأس مصر مرة قاد الأهلي لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى.

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