انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب إيهاب منصور يسأل "المالية" عن حقوق العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة.. والوزارة تجيب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /704550/النائب-إيهاب-منصور-يسأل-المالية-عن-حقوق-العاملين-على-الصناديق-والحسابات-الخاصة-والوزارة-تجيب

وجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، سؤالا لوزير المالية بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة فى ظل الظروف الراهنة وضعف قيمة المستحقات، وكذلك عدم الالتزام بتحويل المبالغ مقدما كل ٣ شهور كما سبق وتم الاتفاق مع النائب.

دوت الخليج

النائب إيهاب منصور: مستحقات العاملين تأخرت

وتلقى النائب إيهاب منصور، ردا من وزارة المالية، بأن الوزارة درست الطلب مع قطاع موازنة الإدارة المحلية التى أفادت بأنه فى إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جراء جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها والتى تنظر إليها وزارة المالية بعين الاعتبار حفاظاً على استقرار الأوضاع المالية والاجتماعية لتلك العمالة وصرف رواتب هذه العمالة فى المواعيد المحددة دون تأخير فقد قامت وزارة المالية من جانبها بتقديم الدعم اللازم لهذه الصناديق لمواجهة العجز فى مرتبات العاملين بتلك الصناديق حيث بلغ مقدار الدعم المقدم من جانبها لمحافظة الجيزة على دفعات مبلغ ١١٩ مليون جنيه ، هذا بخلاف المبالغ التى وافقت عليها وزارة المالية لهذا الغرض من الموارد الذاتية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة باجمالى ٤٦ مليون جنيه ، ليصل الاجمالى الى ١٦٥ مليون جنيه .

المالية: قدمنا الدعم اللازم لمواجهة العجز فى مرتباتهم بإجمالي ١٦٥ مليون جنيه

وأشارت الوزارة، أنه تم إبلاغ الجهات المعنية بهذه الموافقات من خلال المكاتبات المختلفة والمنتهية بالكتاب رقم ( ٣٨١٤ ) المؤرخ ١٢/٤/٢٠٢٢ ، وبذلك فإن وزارة المالية قد قامت من جانبها بإتاحة كامل الدفعات فى مواعيدها المحددة ليتسنى للعاملين بتلك الصناديق الصرف فى مواعيدها القانونية دون تأخير، على أن يتم استكمال باقى مستحقات تلك العمالة من خلال الموارد الذاتية المتاحة لدى تلك المديريات أو من خلال الأرصدة المتراكمة للصناديق والحسابات الخاصة الأخرى بالمحافظة وفقاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم ( ٨٣ ) لسنة ٢٠١٧ .

وأكد النائب إيهاب منصور، أنه سيقوم بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان وصول المستحقات فى مواعيدها، موجها الشكر على وزارة المالية على التزامها ووفائها بوعد السيد وزير المالية فى هذا الشأن.