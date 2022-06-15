انت الان تتابع تفاصيل خبر مصطفي بكرى يطالب الحكومة بوقف اجراءات تصفية شركة «الكوك» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /704548/مصطفي-بكرى-يطالب-الحكومة-بوقف-اجراءات-تصفية-شركة-الكوك

تقدم الإعلامي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه رئيس مجلس الوزراء يطالب فيه بوقف إجراءات تصفية شركة النصر لصناعة الكوك، التي اتخذها وزير قطاع الأعمال خاصه بعد أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الإعلامي مصطفي بكري في المؤتمر الصحفي الأخير بعمل حلقتين في برنامجه «حقائق وأسرار» علي قناة صدي البلد واستضافة كافة وجهات النظر لمعرفة حقيقة الموقف من الشركة.

دوت الخليج

مصطفي بكرى يتقدم ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء لوقف اجراءات تصفية شركة الكوك

وطالب بكري من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى إلزام وزير قطاع الأعمال بالتوقف عن إجراءات التصفيه انتظارا لتوضيح الحقائق.

وقال النائب مصطفي بكري إن الرئيس أكد أن قرارت التصفية تتخذ بعد الدراسة، إلا أن الدكتور وزير قطاع الأعمال، مصمم على الاستمرار في قرار التصفية حتي قبيل موافقة الجمعية العمومية للشركة، بالرغم من أن الشركة حققت أرباحًا خلال شهر إبريل 2022 تصل إلى 114 مليون جنيه.

تصفية شركة الكوك

وأضاف بكري أن الشركة لا تنطبق عليها معايير التصفية، كما أن المستشار الألماني أوصى بإمكانية تطوير الشركة بحيث تحقق إنتاجا سنويًا يصل إل 1.8 مليون طن، وأن هناك عروضًا مقدمة من شركات جزائرية وهندية وبريطانية تطلب فيها التعاقد على كمية تصل إلى مليون طن من إنتاج الشركة.

كان الرئيس السيسي قد أجاب ردا على سؤال طرحه الإعلامي مصطفى بكري رئيس تحرير الأسبوع، بشأن دعم الصناعة الوطنية قائلا: «إننا حريصون على ألا تتوقف مستلزمات الإنتاج، لأننا لا نستطيع تحمل توقف المصانع ومن يعمل فيها»، مشيرا إلى أن مستلزمات الإنتاج تصل إلى حوالي 54 مليارا في العام، وحريصون على الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية.

وأشار الرئيس إلى أن الأزمات الدولية أثرت على سلاسل التوريد في العالم، وكافة مناحي الحياة خاصة الصناعة، لافتا إلى أن الحكومة تعاقدت على عدة مصانع منذ 3-4 سنوات، بعضها تأثر نتيجة لهذه الأزمات، ولكن نحن كدولة سنساعد في فتح الاعتمادات لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، مضيفًا: «إن القطاع الخاص حريص على ماله ويطور نفسه ويقلل من تكلفة التشغيل»، مضيفا «لو عادت الصناعة في مصر ستأخذ وقتا كبيرا وبحاجة إلى القطاع الخاص معك».