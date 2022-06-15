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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /704546/تشيلسي-لـ-صلاح-عيد-ميلاد-سعيد-للفرعون-المصري

قدم نادي تشيلسي الانجليزي، التهنئة للنجم المصري محمد صلاح، في عيد ميلاده الـ 30، حيث يحتفل “مو” بعيد ميلاده اليوم، فهو من مواليد 15 يونيو لعام 1992، وُلد في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون محافظة الغربية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

ونشرت صفحة تشيلسي، تويتة بالعربي على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”، وجاء فيها “ يحتفل لاعبنا السابق محمد صلاح اليوم بعامه الـ30.. عيد ميلاد سعيد للفرعون المصري”.

أرقام صلاح مع ليفربول

قدم صلاح، مواسماً استثنائية منذ قدومه لقلعة الريدز في يونيو من عام 2017، تمكن من حصد لقب هداف الدوري الانجليزي برصيد 32 هدف وهو أعلى موسم تهديفي لصلاح حتى الآن في الدوري الانجليزي، وفي نفس العام حصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج، وأفضل لاعب في القارة السمراء كانت من نصيبه أيضاً، ثم وفي العام التالي حصد لقب الهداف أيضاً برصيد 22 هدف مناصفة مع زميله ساديو ماني، وتم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا للمرة الثانية له على التوالي، وبعدها بدأ إنجازاته مع الفريق تتوالى، فقد تمكن من حصد بطولة دروي أبطال أوروبا عام 2019 بعد الفوز على توتنهام في النهائي بنتيجة هدفين دون رد،كان لصلاح نصيب في تسجيل هدف منهما، ومعها فاز ببطولة كأس العالم للأندية مرفوقة معها جائزة أفضل لاعب في هذه البطولة،وفي العام التالي، تمكن وفريقه الريدز من فك عقدة الـ 30 من عدم الفوز بالدوري الانجليزي، وتُوجوا به للمرة الأولى بعدما عانى الفريق الانجليزي خلال المواسم السابقة.

أما هذا العام، فمن ناحية الأرقام الفردية، فاحدث ولا حرج، صلاح تمكن من خطف لقب هداف الدوري الانجليزي لصالحه مناصفة مع الكوري هيونج مين سون برصيد 23 هدفاً لكلاً منهما، ومعه أيضاً جائزة أفضل ممر للكرة بصناعته 13 هدفاً لزملائه في الفريق.

حصل صلاح، هذا الموسم أيضاً على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي بتصويت اللاعبين المحترفين، ومن حيث البطولات الجماعية، فجمع مع ليفربول بين بطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الانجليزي، لكنه خسر بطولتي الدوري الانجليزي والذي ذهب لصالح فريق مانشستر سيتي، وأيضاً لقب دوري الأبطال الذي عانق فريق ريال مدريد للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وبشكل إجمال هذه أرقام صلاح مع ليفربول خلال 5 مواسم:

سجل 156 هدف في 253 مباراة

أما إجمال أهدافه مع الأندية والمنتخبات وصلت لـ 289 هدف في 612 مباراة.