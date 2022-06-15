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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /704542/حسن-شاكوش-يتوقع-انتهاء-أزمته-مع-نقابة-الموسيقيين-قدمت-التماس-وتم-النظر-فيه

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن تطورات أزمة إيقافه من نقابة المهن الموسيقية، متوقعًا أنها ستنتهي في القريب العاجل.

تحيا مصريرصد تطور ازمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين.

النظر في التماس حسن شاكوش

وأوضح حسن شاكوش في تصريحات لبرنامج "MBC Trending" أنه تقدم بالتماس إلى النقابة، وتم قبوله ويتم النظر فيه حاليًا، مؤكدا أنه متفائل بالمستقبل.

وأضاف شاكوش أنه تحدث مع بعض مسئولي النقابة الذين قالوا له: " في غلط ما يتكررش، وأنت بقيت نجم في حتة كويسة وقدوة لشباب كتير، فما ينفعش الشباب يشوفوك كده".

وأكد أنه يعد الجمهور بعدم تكرار أخطاء الماضي وأضاف: "أوعدهم الفترة الجاية أنهم هيشوفوا مني شغل كويس جدا وحاجات مختلفة

حسن شاكوش يوجه رسالة لهاني شاكر

وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش رسالة إلى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أكد فيها على احترامه الكبير له.

كان ذلك خلال لقاء لحسن شاكوش مع et بالعربي، تحدث فيه عن أزمته مع نقابة الموسيقيين.

وقال حسن شاكوش، خلال اللقاء: أستاذ هاني شاكر أستاذنا ولا يوجد بيني وبينه أي مشكلة، والفترة المقبلة ستكون أفضل.

وتابع: المشكلة كانت بيني وبين زميل لي في المجال وانتهت من فترة، وأنا اعتذرت وقدمت التماسا في النقابة، وينظرون فيه.

وأكمل حسن شاكوش، : أعد الجمهور أن الفترة المقبلة ستكون أفضل وسأقدم فيها أشياء جديدة.

طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أمى العزيزة" على "يوتيوب"، والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد الفزانى وألحان حسام فيكا وتوزيع اسلام شيبسي والكليب من إخراج مصطفى السويفى.

وتقول كلمات الاغنيه:

بلغوا امى العزيزة إبنك ضناكى حزين

اه حزين من كل حاجه خلى الزمن يراضيه

فين زمان الطيبة ياما فين زمن الإنسانية

فين زمان القلب الأبيض والمحبه الربانية

فاكرة لمتنا يا امى كل يوم م المغربية

ساعة ما المدفع يضرب وانتى بتنادي عليا

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قال في تصريحات تليفزيونية : "أنا موقوف عشان مشكلتى مع رضا البحراوى، واتراضينا، ورحنا النقابة، واتوقف هو شهرين وأنا اتوقفت لأجل غير مسمى".

وتابع: "اعتذرت أنا ورضا البحراوى للجمهور، وأيا كان الغلط المشكلة واحدة، أنا طلعت من مشكلة رضا ودخلت فى حوار العازفين".