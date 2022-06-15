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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /704541/4-سيارات-مصرع-3-أشخاص-وإصابة-14-أخرين-في-حادث-تصادم-بأسيوط

وقع منذ قليل حادث تصادم بين 4 سيارات على الطريق الزراعي أسيوط سوهاج، أمام مدخل قرية شطب بمركز أسيوط، ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرون، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وجثث الضحايا للمشرحة تحت تصرف النيابة.

بداية الحادث

بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بتصادم 4 سيارات ووجود حالات وفاة ومصابين، وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والمرور، وتبين من المعاينة والفحص مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتسيير الحركة المرورية، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

ضبط طالب ينصب على طلبة الثانوية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ونجحت في ضبط طالب بمحافظة كفر الشيخ لاتهامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على تسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة ، وكذا تعديل النتائج الخاصة بطلاب تلك المرحلة بمقابل مادى.

رصد المتهم

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأمن العام إضطلاع (أحد الأشخاص - قائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك") بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على تسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة ، وكذا تعديل النتائج الخاصة بطلاب تلك المرحلة بمقابل مادى.

تحديد وضبط المتهم

أسفرت التحريات الفنية والميدانية وتتبع الأدلة الرقمية عن تحديد القائم على إدارة المجموعة وتبين أنه طالب – مقيم بمحافظة كفر لشيخ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن كفر الشيخ ، أمكن إستهدافه وضبطه ، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على متابعيه والتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.