انت الان تتابع تفاصيل خبر علاء عزت لـ دوت الخليج:رحيل موسيماني كان متوقعًا.. وهذا موعد الإعلان عن المدرب الجديد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /704540/علاء-عزت--لـ-تحيا-مصررحيل-موسيماني-كان-متوقعا-وهذا-موعد-الإعلان-عن-المدرب-الجديد

علق الناقد الرياضي والصحفي بمجلة النادي الأهلي علاء عزت، على رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن قلعة النادي الأهلي بعدما تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي قبل أيام قليلة من انطلاق مباراة القمة يوم الأحد القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الناقد الرياضي، في تصريحات خاصة له لـ موقع دوت الخليج، على أن رحيل موسيماني كان متوقعاً بشدة، وتوقيت رحيله جاء قبل نهاية تعاقده الذي كان ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف علاء عزت: “ رحيل موسيماني كان متوقعاً خاصة بعد تصريحاته الأخيرة والتي أكد فيها أنه غير قادر على تحقيق بطولات إفريقية، وحدث له نوع من التشبع وهذا غير موجود بالنادي الأهلي”.

وواصل: “ أرى أن المدرب الأجنبي هو الأنسب لتولي مهمة الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة، والأسماء المرشحة من قِبل الإعلام ما هي إلا اجتهادات صحفية، فالأسماء المرشحة في الوقت الحالي من جانب الصحفييين ليس بناء على ملعومة ولكن بسبب أنهم مدريبن بلا نوادِ في الوقت الحالي لذا يتوقع البعض أن يتم التعاقد مع أحد منهما لتدريب الأهلي، ولكن المدرب الجديد سيكون اسم جديد على الكرة المصرية”.

وعن موعد الإعلان عن اسم المدير الفني للنادي الأهلي، قال الصحفي بجريدة الأهرام والنادي الأهلي: “ سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني للنادي الأهلي في غصون 3 أيام، وسيتم عقد مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد”.

مباراة الأهلي وإيسترن كامباني

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة فريق الشرقية للدخان، في الجولة 14 والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنطلق المباراة التي يستضيفها ستاد” الأهلي وي السلام” في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 من يونيو الجاري.

ويغيب عن الفريق عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم اللاعبين الدوليين وهم ( محمد الشناوي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة)، فيما يغيب كل من ( حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، علي لطفي، ولويس ميكيسوني) بسب الإصابة.