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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /704556/الحكومة-توافق-على-القرار-الجمهوري-بالعفو-عن-بعض-المسجونين-بمناسبة-الاحتفال-بعيد-الأضحى-المبارك-وذكرى-ثورة-يوليو

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، من أهمها القرار الجمهوري بالعفو عن باقي العقوبة بعض المحكوم عليهم، وجاء كالتالي:

دوت الخليج

قرارات الاجتماع الإسبوعي للحكومة

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن قيام مؤسسات جامعات المعرفة الدولية، باستضافة فرع داخل مصر لجامعة "نوفا" ومقرها الرئيسي بدولة البرتغال. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في بلدان العالم، مع توفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة والحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.

ومن المقرر أن يضم فرع جامعة نوفا في مصر، 3 كليات، هي: كلية نوفا لإدارة الأعمال والاقتصاد، وكلية نوفا للعلوم والتكنولوجيا، وكلية نوفا لإدارة المعلومات، وهناك برنامج فى الهندسة البيئية، والهندسة الصناعية.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1443 هـ، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 7929.8 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جرجوب ـ بمحافظة مطروح، لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها في إقامة تجمعات عمرانية، لخدمة أهالي المحافظة.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض بعد ناحية جرجوب ـ بمحافظة مطروح، من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء تجاري والظهير الخلفي له، الأولى بمساحة 11031.5 فدان، والثانية بمساحة 5420.3 فدان.

5. اطلع مجلس الوزراء على نتائج تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1126 لسنة 2022 لدراسة انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة بشان اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وذلك في ضوء ما تستهدفه الاتفاقية من ايجاد أداة لتيسير التجارة الدولية والترويج للوساطة بحسبانها طريقاً بديلاً من طرق تسوية المنازعات التجارية. 6. وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع، لمحلات الدور الأرضي بالمول التجاري "أهناسيا"، لمدة 10 سنوات لشاغليها، ويضم المول التجاري دورين، كل دور به 56 محلا تجاريا.

7. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بإتمام إجراءات التعاقد مع شركة العهد الجديد للخدمات البيئية، لتقديم خدمات الجمع السكني والتجاري ونظافة الشوارع لحي شرق وغرب شبين الكوم بالمحافظة، وذلك ضمن جهود الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية.

8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة فى جمهورية مصر العربية.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمار السعودى فى جمهورية مصر العربية وحماية استثماراته، وبما يحقق المستهدفات فى جذب الاستثمارات بالعملات الاجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك بما يعزز التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية فى مصر.

وتلتزم جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقية بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة فى القطاعات التى يرغب الصندوق الاستثمار فيها.

9. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة "فويست ألبين" النمساوية، للمشاركة فى إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وتطوير ورشة العباسية لإنتاج وتجميع تفريعات السكة الحديد.