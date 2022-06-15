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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /704543/اقتراب-موعد-امتحانات-الثانوية-العامة-2022-جدول-ثانوية-عامة-كامل

أيام قليلة تفصلنا على موعد انطلاق امتحانات الثاوية العامة 2022، حيث يتأهب نحو 650 ألف طالب وطالبة استعدادا لخوض الامتحانات المصيرية والتي تنطلق 20 يوليو الجاري، في تمام الساعة 9 صباحا.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

وينطلق ماراثون الثانوية العامة 2022، الاثنين 20 يونيو، بآداء الامتحانات فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، والتي تعقد بنظام "البوكليت" داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتتضمن المواد غير المضافة للمجموع " التربية الدينية والتربية الوطنية إضافة إلى الاقتصاد والإحصاء"،حيث يؤدى الطلاب اختبار مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية الاثنين 20 يونيو، بينما يؤد الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء، يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري.

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وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على استخدام الماسح الضوئي"الاسكنر" في التصحيح وتقدير الدرجات، كما يتم رصد واحتساب الدرجات إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري.

كما تعقد امتحانات الثانوية العامة، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت مجلدات مفاهيم، يضم جميع المواد لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- أدبي) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي، وتشتمل على تلخيص المنهج وكتابة القوانين والخرائط والمعادلات، لتغني الطلاب عن الحفظ.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على حظر اصطحاب التليفون المحمول اثناء الامتحان، مؤكدة على تطبيق قانون الغش على الطالب حال محاولة الغش أو تصوير الامتحان.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

الأحد 26 يوليو

اللغة العربية

الثلاثاء 28 يونيو

اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 3 يوليو

الكيمياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

الجغرافيا للشعبة الأدبية

الثلاثاء 5 يوليو

الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 7 يوليو

اللغة الأجنبية الأولى

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى خلال الفترة من 9 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو

الفيزياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

التاريخ للشعبة الأدبية

الأحد 17 يوليو

الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم)

التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (رياضيات)

علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية

الثلاثاء 19 يوليو

الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 21 يوليو

الأحياء البيئية للشعبة العلمية (علوم)

الرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" للشعبة العلمية (رياضيات)

الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية