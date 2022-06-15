رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: البرلمانيون الشباب قادرون على التحديات التي تواجه كوكبنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:29 مساءً - أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دورتو باشيكو، اليوم الأربعاء، أن نجاح المؤتمر العالمي الثامن للشباب يمثل أهمية كبرى، منوها بقدرة البرلمانيين الشباب على حل المشاكل ومواجهة التحديات التي تواجه كوكبنا.

وأعرب باشيكو ـ في كلمته اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، المنعقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ عن شكره لرئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي، وممثلي المجلس ولرئيسة منتدى البرلمان الشبابي لما قدموه من جهود من أجل بعث رسالة سلام للجميع حتى يأتوا إلى أرض السلام مصر”.

كما أعرب عن تقديره لجهود البرلمانيين الشباب في شتى بقاع الأرض على التزامهم بتنفيذ تعهداتهم لحل المشاكل والتحديات التي نواجهها، قائلا “تم انتخابي للمرة الأولى بالبرلمان البرتغالي حينما كنت أبلغ من العمر 25 عاما، وأؤمن أن إرادة الأفراد من شأنها أن تحقق الإنجازات”.

وأضاف “الشعوب تعلق آمالها على البرلمانيين الشباب في وضع خطط مستقبلية للنهوض بالعالم، لذا لابد أن تبذلوا كل الجهود لخدمة مجتمعاتنا ولصالح شعوبنا”.

وتابع باشيكو “نتحدث اليوم إلى قادة المستقبل لعالمنا، والقرارات التي ستتخذونها ستلعب دورا مهما لوضع أسس العالم في المستقبل وللمساعدة في حل المشاكل التي نمر بها”، مشددا على أن الاتحاد البرلماني الدولي يقف دائما بجوار الشباب البرلمانيين ويقدر دورهم، ويقدم لهم كل الدعم.