” القومى للمرأة بالفيوم ” يواصل عقد أمسيات الأسرة المصرية ضمن ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:29 مساءً - نظم فرع المجلس بمحافظة الفيوم فعاليات" أمسيات الأسرة المصرية" بعدد من القري التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ،واستهدفت اجمالي 1000 من السيدات والرجال والأطفال بالمحافظة .

هذا وتشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع ، و التي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز ، و العرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات و اغاني وطنية ، و على هامش العروض يتم تنظيم عروض شعرية وورش رسم وتلوين و رسم على الوشوش للأطفال .

يذكر أن أمسيات الأسرة المصرية تأتى حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية .

امسيات الاسرة المصرية الفيوم ختام