رئيس النواب: تغير المناخ «تحدي خطير» يهدد وجودنا.. والمواجهة أصبحت إلزامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:29 مساءً - السياسة خاص... شرم الشيخ

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري إن المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، يأتي في إطار الرؤية المصرية الطموحة، تجاه ضرورة تمكين الشباب في مختلف دوائر ومستويات صنع القرار، وهو ما انعكس على مستويات تمثيل الشباب المصري في دوائر صنع القرار التنفيذية والتشريعية، إيمانا من الدولة بأن هناك ضرورة ملحة وقصوى، لإتاحة الفرصة للشباب للاشتباك والتعاطي الإيجابي في مختلف القضايا والتحديات على الأصعدة والوطنية والعالمية.

اهتمام مصر بتدشين المحافل الشبابية العالمية

وأكد «جبالي»، خلال كلمته في انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر الكامل على تدشين المحافل الشبابية العالمية، مثل منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ كل عام، انطلاقا من الرؤية المصرية، التي تستند على أن تلك المحافل والمنصات العالمية، تمثل أرضا خصبا لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلفة القضايا والتحديات العالمية.

تغير المناخ تحدي خطير

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن قضية تغير المناخ تفرض نفسها بقوة على الساحة العالمية، بوصفها تحديا استثنائيا وخطيرا، متعدد الأبعاد والتداعيات السلبية، متابعا: «لا صوت يعلو فوق صوت إنقاذ كوكبنا من ذاك الخطر، الذي يشكل تحديا وجوديا، يهدد حاضرنا ومستقبلنا، وهو ما يحتم علينا التصدي السريع والحاسم لتلك الظاهرة، التي أصبحت مواجهتها ضرورة إلزامية، تفرضها تداعياتها البالغة السوء على أرجاء عالمنا».