المفوضية الأوروبية: ندعم مصر بأكثر من 100 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الأمن الغذائى وأمن الطاقة على راس اولوياتنا حاليا، مشيرة إلى أن أسعار الغذاء تعاظمت فى معظم البلدان بسبب أزمة كورونا، وأن الأزمة الروسية الأوكرانية عرضت الأمن الغذائى فى العالم للخطر.





وأضافت دير لاين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، سندعم مصر بأكثر من 100 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء، ونأمل فى تأمين توفير الحبوب والغذاء رغم الأزمة الحالية. وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "نتطلع للتعاون مع مصر لمواجهة أزمة الغذاء فى العالم، ونعمل على توسيع التعاون فى مجال الطاقة".

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