«الصحة»: فحص 123 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 123 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، منذ انطلاق المبادرة فى 13 يوليو من عام 2021 وحتى اليوم، من أجل الوصول إلى جيل صحى وخال من مسببات الإعاقة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة فى مرحلتها الأولى تكشف عن 19 مرضا وراثيا للأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبى لجميع الأطفال حديثى الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الأمراض الـ19 التى يتم الكشف عنها تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقى، تضخم الغدة الكظرية الخلقى، أنيميا الفول، التليف الكيسى، فرط شحميات الدم الوراثى، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعى هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيونى/الميثيل مالونى بالدم، مرض البول القيقبى، ارتفاع التيروزين فى الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز فى الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

وأشار عبدالرازق، إلى أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها من خلال المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، الذى تم تزويده بمعمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية فى مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، لافتا إلى أنه فى حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدى للمرض، وبدء تلقى العلاج اللازم وفقا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة عبدالرحمن المدير التنفيذى لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، أنه تم تخصيص 25 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، وجار التوسع تباعا فى تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحة أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال الذين يعانون من أى أمراض وراثية، مما يساهم فى تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأى من الأمراض الوراثية.

وأشارت إلى أن الـ 25 مركزًا يشمل مركز طبى المحكمة، ومركز طبى روض الفرج، ومركز طبى عين حلوان، ومركز طبى مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وعيادة الإرشاد الوراثى بمستشفى أطفال الرمد، مركز بمستشفى الطلبة بمحافظ الإسكندرية، والمركز الطبى العام، مركز رعاية الطفل، بمحافظة البحيرة، ومركز بمجمع الإسماعيلية الطبى، بمحافظة الإسماعيلية، ومركز طبى منية سندوب، بمحافظة الدقهلية، ومركز بمستشفى مصر الحرة، بمحافظة المنيا.

وأضافت عبدالرحمن أن المراكز الـ 25 تشمل مركز طبى شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، ومركز طبى شرشيمة، بمحافظة الشرقية، ومركز الإرشاد الوراثى، بمحافظة بورسعيد، ومركز طبى كيمان فارس، بمحافظة الفيوم، ومركز بمستشفى قوس المركزى، ومركز الإرشاد الوراثى بمديرية الشؤون الصحية، بمحافظة قنا، ومركز الإرشاد الوراثى، ومركز بمستشفى الإيمان، بمحافظة أسيوط، ومركز طبى سعيد بطنطا، بمحافظة الغربية، ومركز طبى شرق النيل، بمحافظة بنى سويف، ومركز فاكسيرا للمصل واللقاح، مركز طبى الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة، ومركز طبى حى ثالث، بمحافظة دمياط، ومركز بمستشفى دراو، بمحافظة أسوان.

وتابعت أن الـ 25 مركزًا لعلاج الأمراض الوراثية بالمحافظات تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لجميع الأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائى من كافة الفئات العمرية، كما تصرف العلاج اللازم لهم من الأدوية أو المواد الغذائية المخصصة لهم بالمجان.