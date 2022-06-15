عاجل- السيسى يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى جانب السفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً العلاقات المصيرية بين مصر والإمارات، وما تمثله من ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى بأسره.

من جانبه؛ أعرب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً إليه تحيات وتقدير شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد، ومؤكداً عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بتبادل الخبرات فى المجال العسكرى، إلى جانب مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقد تم التوافق خلال اللقاء على استمرار تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم بين مصر والإمارات فيما يتعلق بالتعاون العسكرى والأمنى، بالتكامل والتناغم مع مسيرة العلاقات الثنائية المتشعبة بين البلدين فى كافة المجالات والأصعدة، على النحو الذى فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يدعم كذلك أواصر التضامن العربى.