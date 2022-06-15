نص كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى مع رئيسة المفوضية الأوروبية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الرئيس السيسى مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فون دير لاين بقصر الاتحادية عقب مباحثاتهما اليوم الأربعاء.

وننشر نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى:

السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى،

اسمحوا لى فى البداية أن أرحب بكم، والوفد المرافق لكم اليوم، ضيوفا أعزاء خلال زيارتكم الرسمية الأولى إلى مصر والتى تأتى فى إطار حرصنا المستمر على التشاور وتبادل الرؤى والتباحث حول سبل تعميق الشراكة وأوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات فضلا عن تعزيز التنسيق المثمر والبناء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يتسق مع سعينا لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية سواء على المستوى الدولى أو فى جوارنا الإقليمى المشترك.

السيدة رئيسة المفوضية،

إن زيارتكم للقاهرة اليوم تأتى وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الأخيرة وهو زخم نسعى من خلال تواصلنا المباشر المستمر، وعملنا المشترك على كافة المستويات، إلى تعزيزه وتكثيفه بهدف تحقيق نقلة نوعية فى شراكتنا لاسيما فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم حاليا.

ولقد كان لقاؤنا اليوم، فرصة للتأكيد مجددا على أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبى شريكا أساسيا فى مختلف المجالات خاصة وأن مصر تمضى بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية من خلال رؤية مستقبلية طموحة وذلك انطلاقا من إدراكنا وتقديرنا لثقل وأهمية الاتحاد الأوروبى كقوة اقتصادية وسياسية أسـاسـية، على الساحة الدولية ترتبط مصر مع دوله الأعضاء بعلاقات صداقة تاريخية، وبروابط سياسية واقتصادية وثقافية ممتدة تأسست تقليديا، ثم تراكمت وتطورت باستمرار على مدار عقود على أساس الاحترام المتبادل، والتواصل الحضارى والثقافى، والمصالح المشتركة.

وفى هذا السياق، فقد شهدت مباحثاتنا اليوم تناول سبل تحقيق النقلة النوعية المأمولة، فى الشراكة المصرية الأوروبية خـلال الفترة المقبلة من خلال تعزيز التعاون فى عدد من القطاعات ذات الأولوية، فى إطار الرؤية التنموية المصرية، وعلى رأسها: الطاقة والطاقة النظيفة، وأمن الغذاء، والتحول الرقمى، والنقل الكهربائى، والزراعة والرى الحديثان، وتصنيع اللقاحات فضلا عن آليات تشجيع الشركات الأوروبية، على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر والتعاون الثلاثى بين مصر والاتحاد الأوروبى مع شركائنا فى القارة الإفريقية.

واسمحوا لى – معالى رئيسة المفوضية - بأن أرحب فى هذه المناسبة بقرب اعتماد وثيقة "أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى عام 2027" والتى تعتبر إطارا طموحا توافقنا عليه معا لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، خلال السنوات القادمة لنضع الأساس لنقلة هائلة فى التنسيق المؤسسى بين الجانبين على كافة مسارات التعاون، وفى مختلف القطاعات وبما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.

لقد شهدت مباحثاتنا اليوم تركيزا خاصا، على سبل تعزيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعى أو الربط الكهربائى حيث اتفقنا على أهمية إرساء دعائم شراكة استراتيجية بين الجانبين فى هذا المجال الحيوى لمستقبل التنمية وعلى التعاون فى مجال الدعم الفنى والتمويلى، والاستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.

كما تطرق لقاؤنا اليوم كذلك، إلى تنسيقنا المشترك، اتصالا بالجهود الدولية لمواجهة تحدى ظاهرة تغير المناخ حيث أطلعت السيدة رئيسة المفوضية، على آخر استعدادات مصر التنظيمية والموضوعية، لاستضافة قمة المناخ العالمية "COP-27" فى "شرم الشـيخ" فى نوفمبر القادم والتى تلاقت رؤانا فى أنها تمثل فرصة ثمينة على المجتمع الدولى العمل بجدية لاغتنامها من أجل التوافق على خطوات تنفيذية ملموسة، على كافة محاور عمل المناخ الدولى وبما يعطى دفعة قوية ومطلوبة بشدة حاليا للجهود الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ باعتبارها تحديا مشتركا يواجهنا جميعا كأسرة إنسانية واحدة.

السيدة رئيسة المفوضية،

لعلكم تتفقون معى على أن المجتمع الدولى يمر بظرف دقيق يتطلب من كافة الأطراف إعمال الحكمة وتغليب لغة الحوار البناء لحل الخلافات والتغلب على التحديات المشتركة.

وفى هذا الإطار، فقد حرصت على أن تتناول مباحثاتنا البناءة اليوم معكم عددا من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، على المستويين الدولى والإقليمى حيث تبادلنا وجهات النظر حول مظاهر الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية وعلى الأخص فيما يتعلق بأمن الغذاء، وارتفاع أسعار الطاقة.

ولقد تبادلت وجهات النظر مع السيدة "فون دير لاين" حول أبرز التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الدولية الحالية واستعرضت الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على المكتسبات الصعبة التى تحققت بجهود وتضحيات غالية من المصريين، خلال سنوات الإصلاح الاقتصادى ثم فى مواجهة أزمة جائحة "كورونا" من بعدها.

ولقد توافقنا، على ضرورة العمل من أجل تنسيق الجهود الدولية مع كافة الشركاء لتخفيف أثر أزمة الغذاء الدولية خاصة على الدول الأكثر تضررا من تداعياتها وعلى أهمية تقديم الدعم الفنى والمالى لمساعدة هذه الدول فى التعامل مع ارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغذائية والزراعية فضلا عن تمويل المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية بما يسهم فى زيادة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

لقد حرصت كذلك خلال المباحثات على إطلاع رئيسة المفوضية على الرؤية المصرية، حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك فى جوارنا الإقليمى واستعراض التحركات المصرية الدؤوبة لاستعادة الاستقرار وحل الأزمات فى منطقتنا وكذا على ما تحقق من نجاحات، على صعيد ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن الموقف الحالى فيما يتعلق بقضية "سد النهضة" مؤكدا فى هذا الصدد، حرص مصر على التوصل لاتفاق ملزم قانونا يحقق مصالح كل الأطراف.

وقد اتفقنا على استمرار التنسيق مع الاتحاد الأوروبى اتصالا بهذه الملفات الحيوية.

كما تناولت الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة باتجاه هدفها الأسمى، وهو تأسيس ظروف العيش الكريم لمواطنيها وعلى رأسها: مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى، والمبادرات الاجتماعية الشاملة، لتحسين جودة الحياة على أرض مصر ولأهلها، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتى تتضمن رؤية طموحة وخطوات يجرى العمل على تنفيذها لتعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف انطلاقا من إيماننا بأهمية تناول حقوق الإنسان، من خلال منظور شامل.

على جانب آخر، فقد تناولت مباحثاتنا اليوم الأزمة "الروسية - الأوكرانية" الحالية حيث أوضحت عناصر رؤيتنا تجاه الأزمة وجذورها وتداعياتها مؤكدا على مواقف مصر المبدئية التى تتمسك بضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية وبذل الجهود الصادقة من أجل تحقيق ذلك.

معالى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى،

أرحب بكم مجددا ضيفة عزيزة على مصر وأشكركم على مباحثاتنا المثمرة اليوم وأتطلع إلى مواصلة الحوار البناء والتنسيق المستمر بيننا اتصالا بكافة محاور عملنا على تعزيز وتعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى على نحو يفتح لهذه الشراكة آفاقا مستقبلية رحبة للتعاون والتكامل.