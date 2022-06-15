محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحى المراشدة بتكلفة 337 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ قنا أشرف الداودى، مشروع محطة وشبكات صرف صحى المراشدة التابعة لمركز الوقف، بتكلفة إجمالية بلغت 337 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية جميع القطاعات الخدمية فى قرى الريف المصرى.





وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، أنه رافق المحافظ خلال الافتتاح، المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد على رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا، وإبراهيم خلاوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الطاقة الاستيعابية لمشروع صرف صحى المراشدة بلغت 10 آلاف م3/ يوم للمرحلة الأولى، وتصل إلى 18 ألف م3/ يوم للمرحلة الثانية لخدمة 47 ألف نسمة بقريتى المراشدة والقلمينا، مضيفا أن المشروع يتكون من محطتى رفع (محطة رفع رئيسية المراشدة، محطة رفع فرعية القلمينا) وشبكة انحدار قرية المراشدة أقطار مختلفة من 200 إلى 1000 مم بإجمالى أطوال 17.3 كم، وشبكة انحدار قرية القلمينا أقطار مختلفة من 200 إلى 600 مم بإجمالى أطوال 16.8 كم، بالإضافة إلى خط طرد من محطة رفع المراشدة إلى محطة المعالجة قطر 710 مم بطول 5.8 كم، وخط طرد من محطة رفع القلمينا حتى شبكة انحدار المراشدة قطر 450 مم بطول 4.9 كم، فضلا عن خط السيب النهائى بطول 2.25 كم.



وأشار إلى أن محطة المعالجة الثلاثية للمشروع تقع على مساحة 10 أفدنة، وستعمل بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى، تصل إلى 18 ألف م3/يوم كمرحلة ثانية، لافتا إلى أن المحطة هى الأولى من نوعها فى محافظة قنا، حيث ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوجه نحو إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى للاستفادة منها لرى الأراضى الزراعية.

وأوضح المهندس محمد على رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن المشروع قامت بتنفيذه شركة النصر للمبانى والانشاءات "ايجيكو" للأعمال المدنية والهيئة العربية للتصنيع "مصنع المحركات" للأعمال الكهروميكانيكية تحت إشراف الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى.