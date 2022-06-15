جدة - نرمين السيد - وأضاف أن مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان المتكامل بمدينة السادات يؤكد مضى الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: هناك رسالة قوية من آخر 3 افتتاحات رئاسية حيث كان الهدف منها المساهمة فى تحقيق الأمن القومى، عبر توفير عناصر الأمن الغذائى، واصفا هذه المشروعات بالنموذجية، كما أنها مشروعات أقيمت من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ووجه مدبولى، الشكر لكل الجهات التى ساهمت فى تنفيذ هذا الجهد الكبير، بداية من القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية التابع لها، ووزارة الزراعة.

وخلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الجلسة الحوارية الموسعة الخاصة بوثيقة "سياسة ملكية الدولة" التى عقدها مؤخرا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلين عن مجلسى النواب والشيوخ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، ومسؤولى القطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمى، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال رئيس الوزراء: حرصنا على أن يكون هذا الحوار على الهواء مباشرة مع نخبة متميزة ومتنوعة من الخبراء والمتخصصين، لأن هدفنا هو الاستماع إلى الآراء المختلفة والرؤى التى تسهم فى خروج الوثيقة بالشكل الأمثل، ونحن مستمرون فى الورش النقاشية وجلسات الحوار خلال الشهرين القادمين، وسيتم التركيز على ورش العمل التخصصية، المرتبطة بالقطاعات المستهدفة بالتحديد.

وأضاف: الموضوعات الثمانية بالوثيقة تتضمن الأهداف والموجّهات الأساسية، ومنهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، وآلية تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة، ودور صندوق مصر السيادى خلال الفترة القادمة، وما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وما يتعلق بالحياد التنافسى والبيئة التشريعية، وذلك ردا على ما أثير من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وعدم تحقيق العدالة فى منحه الفرصة للاستثمار. كما تضمنت الموضوعات الإطار التنفيذى لتحقيق أهداف هذه الوثيقة، ويشتمل على برنامج زمنى محدد يتم الالتزام به، بحيث يتم ترجمة الوثيقة لخطوات تنفيذية وإطار للمتابعة والتقييم، وذلك سعياً لأن تكون الوثيقة ذات قيمة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الزيارة التى قام بها إلى قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحا أن الزيارة كانت للتأكيد على أن الدولة تضع المبادرة على رأس أولوياتها، حيث يستفيد من مشروعاتها أكثر من 60 مليون مواطن مصرى.

وتابع أن العمل بالمحافظة يجرى على أعلى مستوى من الإنجاز، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشعبة الهندسية للجيش الثانى الميدانى على الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق كذلك إلى زيارته أمس للمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، مشيرا إلى أن هده المنطقة عبقرية بكل ما تعنيه الكلمة، حيث تضم المنطقة أحد أهم الموانئ وعددا من الأرصفة التى تسهل عملية نقل البضائع بالمنطقة، فضلا عن الخدمات اللوجستية والمنطقة الصناعية، كما تبعد عنها بمسافة قريبة أهم مشروعات الاستزراع السمكى.

وأشار إلى أن هذه المنطقة تشهد حاليا تنفيذ العديد من المشروعات، موجها الشكر لكل الوزارات والجهات التى تعمل على تطوير وتنمية تلك المنطقة، سواء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، او الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وكذا وزارة النقل، وغيرها من الجهات، على ما يبذلونه من جهود غير عادية فى النهوض بمنطقة شرق بورسعيد.

وأكد رئيس الوزراء، أن منطقة شرق بورسعيد، تُعد أحد المناطق الواعدة، لتحقيق التنمية المستقبلية لمصر، وتعد أحد أهم المشروعات القومية التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى من شأنها تغيير خريطة وشكل مصر التنموى، وستكون بمثابة نقطة انطلاق لتنفيذ استراتيجية مصر الوطنية لتوطين وتعميق صناعة السيارات.