السفير المصرى فى ليبرفيل يلتقى وزير الزراعة الجابونى

جدة - نرمين السيد - تبادل الجانبان الرؤى حول آثار أزمة الغذاء الدولية الراهنة وتداعياتها على توافر السلع الاستراتيجية، خاصة على البلدان المستوردة للغذاء، والسياسات المتخذة للسيطرة على أسعار الغذاء.
وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل تعزيز التعاون بين مصر والجابون فى مجال التجارة فى السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والآثار المستقبلية لمنطقة التجارة الحرة القارية على التبادل التجارى بين البلدين.
كما ناقشا إمكانية جذب الاستثمارات الزراعية المصرية إلى الجابون للاستفادة من توافر الأمطار الاستوائية طوال العام بما يحقق مصالح الجانبين.
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