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جدة - نرمين السيد - وذلك عبر تطبيق زووم على شبكة الإنترنت، بمشاركة أصحاب الغبطة، بطاركة الشرق الكاثوليك، ومنسقى الكنائس فيما يخص السينودس: من أجل كنيسة سينودسية، الشركة المشاركة والرسالة.
يأتى ذلك اللقاء لمناقشة آخر تطورات المسيرة السينودسية بمختلف الكنائس الكاثوليكية بالشرق الأوسط.
وأكد جميع الآباء البطاركة على أهمية هذا العمل السينودسى، كما أوضح غبطتهم كيف سارت المرحلة الأولى من مشاركة الشعب فى التأملات الخاصة بالسينودس.
الجدير بالذكر، أن سينودس الأساقفة 2023 يأتى تحت شعار "من أجل كنيسة سنيودسية الشركة، المشاركة، والرسالة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الكاثوليك يشارك فى لقاء الأمانة العامة لسينودس 2023 بالفاتيكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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