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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704531/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مخزن-لأسلحة-الناتو-فى-أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان لها، بنجاح الصواريخ الروسية فى تدمير مستودع ذخيرة كانت زودت به حلف الناتو للقوات الأوكرانية .

دوت الخليج

وذكرت أن:"صواريخ كروز عالية الدقة من طراز كاليبر دمرت المخزن بالقرب من بلدة زولوتشيف".

واضاف وزارة الدفاع الروسية بأن:" بعض تلك الذخائر كان سيستخدم فى مدافع هاوتزر إم 777 أميركية الصنع وهو نوع من الأسلحة المدفعية".

تهديد روسي لحلف الناتو

وأكدت روسيا فى وقت سابق بأن أي شحنات أسلحة من قبل الدول الأوربية وبشكل الخاص التابعة لحلف الناتو ستكون بمثابة هدف مشروع للقوات الروسية .

ويشار إلى أنه منذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير فقد تصاعدت حدة التوتر بين روسيا وحلف الناتو التي تقوم بدعم أوكرانيا وتزويدها بالأسلحة والعتاد، فضلا عن تشجيع دول حلف التاتو دول أخري لأنضمام للحلف مثل فنلندا والسويد مما أثار حفيظة عدد من الدول مثل تركيا وروسيا، ويشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنت عنها روسيا عند عملياتها العسكرية فى أوكرانيا هو منع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو بالإضافة إلى وقف توسع حلف الناتو على الحدود الروسية والتي تعتبرها يمثل تهديد لأمنها القومي

وتسببت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بإنزال الدول الأوروبية مجموعة من العقوبات استهدفت مختلف القطاعات الروسية مثل القطاع النفطي والمصرفي والإعلامي وشخصيات روسيا من أجل الضغط على روسيا لإنهاء القتال وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية والجلوس على طاولة المفاوضات وإعلان السلام بين البلدين.