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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704529/أرقام-الأهلي-مع-صافرة-إبراهيم-نور-الدين-قبل-مواجهة-إيسترن-كومباني

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الأربعاء، ضد نظيره إيسترن كومباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

إبراهيم نور الدين مع الأهلي

تولي إبراهيم نور الدين تحكيم مواجهات النادي الأهلي 33 مباراة سابقة للمارد الأحمر في جميع البطولات، واستطاع الأحمر الفوز فى 25 وتعادل 7 مواجهات ، بينما خسر في مباراة وحيدة فقط وكانت أمام سموحة بثلاثية دون رد .

نتيجة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

الجدير بالذكر أن تمكن النادي الأهلي من إحراز هدف التقدم في مرمى المصري بالسلوم، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، تحت قيادة المدرب العام سامي قمصان، بدلًا من المدير الفني بيتسو موسيماني العائد من الإجازة التي حصل عليها .

أحرز هدف الأهلي الوحيد اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، بعدما نجح في وضع الكرة من داخل منطقة الجزاء على شمال حارس المصري بالسلوم.

تشكيل الأهلي لمباراة المصري بالسلوم

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: مصطفي شوبير محمود وحيد - رامي ربيعه - محمد هاني - كريم فؤاد محمد محمود - احمد نبيل كوكا احمد عبد القادر محمد شريف - حسام حسن - زياد طارق

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

ويدخل النادي الأهلي، هذه المباراة رغبة في تحقيق الفوز في البطولة، لضمان استمراريته في المنافسة على نزع الصدارة من الزمالك، والتي يحتلها الأخير برصيد 44 نقطة من إجمال خوض 20 مباراة.

أمام النادي الأهلي، فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري، ويتبقى له 3 مؤجلات أمام كل من ( إنبي، الجونة، الإسماعيلي).