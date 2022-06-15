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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704528/خارج-السوق-المصرفي-القبض-علي-شخص-بالقاهرة-لإتجاره-فى-النقد-الأجنبى

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط شخص لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية" وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- هاتف محمول- ماكينة عـد نـقـود- سيارة ملكه، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عصابة تخصصت فى الإتجار بالهيروين بالقاهرة

نجحت القوات الأمنية لمباحث القاهرة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرةن وذلك بعد مطاردة مثيرة بالشوارع.

بداية الواقعة

ففي أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بأعمال التأمين بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الشروق تلاحظ لهم قيام قائد إحدى السيارات " نقل" بالدوران للخلف لدى رؤيته للقوات

مطاردة

وأثناء مطاردته قام بإلقاء كيس من القماش وبفحصه تبين إحتوائــه على عدد 10 أسطوانات حجرية لمخدر الهيروين وزنت 2,5 كيلو جرام، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الغربية وتبين إختبائه بمنطقة كفر شكر بمحافظة القليوبية تم إستهدافه وضبطه.

اعتراف المتهم

وإعترف بإشتراكه مع زوجته "لها معلومات جنائية" ، وصديقه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم إستهدافهما وضبطهما وأكدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائها بإحدى الدروب الجبلية بطريق الإسماعيلية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط طالب ينصب على طلبة الثانوية على الإنترنت

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ونجحت في ضبط طالب بمحافظة كفر الشيخ لاتهامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على تسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة ، وكذا تعديل النتائج الخاصة بطلاب تلك المرحلة بمقابل مادى.

رصد المتهم

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأمن العام إضطلاع (أحد الأشخاص - قائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك") بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على تسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة ، وكذا تعديل النتائج الخاصة بطلاب تلك المرحلة بمقابل مادى.

تحديد وضبط المتهم

أسفرت التحريات الفنية والميدانية وتتبع الأدلة الرقمية عن تحديد القائم على إدارة المجموعة وتبين أنه طالب – مقيم بمحافظة كفر لشيخ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن كفر الشيخ ، أمكن إستهدافه وضبطه ، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على متابعيه والتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.