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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704526/شوبير-بعد-رحيل-موسيماني-اللاعيبة-مبسوطة-في-التمرين

كشف أحمد شوبير حارس مرمى فريق النادي الأهلي السابق والإعلامي الحالس بقتاة “أون تايم سبورتس، عن حالة لاعبي الأهلي في التدريبات، عقب إعلان رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تدريب الفريق وقيادة سامي قمصان المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي، صباح اليوم الأربعاء: “ سامي قمصان قاد تمرين الفريق أمس الثلاثاء، وتم عقد محاضرة فيديو في حضور اللاعبين، وكان الجو لطيف وهناك حالة من الارتياحية في المعسكر، واللاعيبة كانت مبسوطة وفرحانه”.

وأضاف: “ اللاعيبة عايزة تعمل حاجة حباً في النادي الأهلي، وأيضاً لمساعدة كابتن سامي قمصان،لأنه داخل على مهمة صعبة حتى وإن كانت قصيرة لكنها مهمة وصعبة في نفس الوقت”.

كما كشف أحمد شوبير، عن موقف الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء، وذلك بعدما فسخ الأهلي التعاقد مع مواطنه وابن بلده بيتسو موسيماني.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم على راديو “أون سبورت”، أن وكلية أعمال الللاعب أكدت على أنه باقِ في الأهلي، ولا نية لرحيله خاصة وأنه ملتزم بتعاقد مع النادي الأهلي يصل لمدة 3 سنوات.

وأضاف شوبير: “ برسي تاو مكمل مع الأهلي، ومش معنى إن موسيماني مشي، يبقى بيرسي تاو هيمشي، وهو لاعب كويس ولو قدر يشتغل بدنياً أكتر من كده، هيقدم مستويات مميزة مع الفريق، وكمان لو اتوظف في مكانه الصح هيكون له نتاج أكبر من كده، لأن بيرسي تاو مش رأس حربة، وتكوينه الجسماني مش لاعب رأس حربة”.

وأتم: “ الحديث بالرحيل سيكون عن الموزمبيقي لويس ميكيسوني، حيث كان هناك اقتراح متبادل مع الأهلي وموسيماني، برحيله لأحد الأندية على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل، وده غالباً اللي هيتم”.

مباراة الأهلي والشرقية للدخان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأحمر لمباراة مهمة أمام فريق الشرقية للدخان في الجولة 14 والمؤجلة من مسابقة الدوربي الممتاز، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي وي السلام، ويقود سامي قمصان الأهلي فنياً في هذه المباراة، بعدما رحل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي الأهلي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الشرقية للدخان

ومن المتوقع أن يبدأ سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر والذي تولى القيادة خلفاً لموسيماني، بتشكيل مكون من التالي ذكره:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد هاني، محمود وحيد.

في الوسط: محمود محمود، أحمد نبيل كوكا، أحمد عبد القادر.

في الهجوم: طاهر محمود طاهر، محمد شريف، حسين الشحات.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة لضمان استمراريته في المافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، والتي يحتلها نادي الزمالك برصيد 44 نقطة من إجمالي خوض 20 مباراة، بينما يأتي اأهلي ثالثاً برصيد 37 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 مباراة ، وتعادل في 4 لقاءات؟، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي.

ترتيب فريق الشرقية للدخان

أما فريق الشرقية للدخان، يعاني في مؤخرة الجدول، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة، جمعهما من الفوز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء.

غيابات الأهلي في مباراة اليوم

سيغيب عن لقاء اليوم كل من ( محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج) بسبب تواجدهم مؤخراً مع المنتخب الوطني .

أما ( حمدي فتحي، أكرم توفيق، عمار حمدي، علي لطفي) فيغيبوا بسبب الإصابة.