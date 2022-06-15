انت الان تتابع تفاصيل خبر سرقة المواطنين بالإكراه..سقوط عصابة الشرطة المزيفة فى قبضة مباحث القاهرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704523/سرقة-المواطنين-بالإكراهسقوط-عصابة-الشرطة-المزيفة-فى-قبضة-مباحث-القاهرة

نجح رجال المباحث في القبض علي عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى إرتكاب جرائم سرقة المواطنين بالإكراه في مصر القديمة بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندم تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة معلومات وتحريات مؤكده من مباحث قسم مصر القديمة بقيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بالقليوبية بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "إنتحال صفة رجال شرطة ، والإكراه" والتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم بدعوى رغبتهم فى إستئجار إحدى الشقق السكنية بذات المنطقة لمدة 3 أيام.

ضبط المتهمين

علي الفور تم إعداد الأكمنة وتم ضبطهم اثناء إستقلالهم سيارة مستأجرة قيادة أحدهم وبحوزتهم طبنجة صوت وطلقتين صوت وزجاجة بلاستيك بداخلها سائل شفاف خاص بتنظيف السلاح و ٢ جهاز لاسلكى و ٢ صاعق كهربائى"إلكترك" وغطاء رأس أسود اللون "كاب" و 3 بكرة لاصق بلاستيك عريض وزجاجة تحوى مخدر موضعى ومبلغ مالى .

اعتراف المتهمين

وإعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "إنتحال صفة رجال شرطة ، والإكراه " بإستخدام المضبوطات بالإشتراك مع آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" عقب قيام الأخير بإستدراج المواطنين الراغبين بتحويل مبالغ مالية داخل البلاد من ذويهم العاملين خارج البلاد عقب إيهامهم بقدرته على تحويل الأموال من خارج البلاد بالعملة الأجنبية لداخلها بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك وتحويلها للعملة المصرية مقابل تحصلهم على عمولة وحال حضورهم لإستلام المبالغ المالية بالعملة المصرية يقوم المتهمين المضبوطين بإنتحال صفة رجال شرطة وإكراههم على التواصل مع ذويهم بالخارج لتسليم المبلغ المالى بالعملة الأجنبية لأشخاص طرف المتهم الهارب، كما إعترفوا بالإشتراك مع المتهم الهارب بإرتكاب واقعة بذات الأسلوب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ضبط طالب ينصب على طلبة الثانوية على الانترنت

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ونجحت في ضبط طالب بمحافظة كفر الشيخ لاتهامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على تسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة ، وكذا تعديل النتائج الخاصة بطلاب تلك المرحلة بمقابل مادى.

رصد المتهم

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأمن العام إضطلاع (أحد الأشخاص - قائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك") بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على تسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة ، وكذا تعديل النتائج الخاصة بطلاب تلك المرحلة بمقابل مادى.

تحديد وضبط المتهم

أسفرت التحريات الفنية والميدانية وتتبع الأدلة الرقمية عن تحديد القائم على إدارة المجموعة وتبين أنه طالب – مقيم بمحافظة كفر لشيخ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن كفر الشيخ ، أمكن إستهدافه وضبطه ، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على متابعيه والتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.