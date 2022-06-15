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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704522/رئيس-البرلمان-الدولة-المصرية-لديها-رؤية-طموحة-عابرة-للأطر-الوطنية-لتمكين-الشباب

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أن الدولة المصرية لديها رؤية طموحة لتمكين الشباب عابرة للأطر الوطنية، وهو ما جعل الدولة المصرية حريصة على تدشين المحافل الشبابية العالمية، والتي تُمثل ارضاً خصبة لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية.

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المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والمُنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 15 – 16 يونيو 2022 والذي يُنظم بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد جبالي، على أن الظروف العالمية الحرجة تُحتم إشراك الشباب في تلك المواجهة الاستثنائية للتحديات العالمية، وهو ما شكل حافزاً رئيسياً لمجلس النواب المصري لاستضافة أعمال النسخة الثامنة من ذلك المؤتمر والذي يحظى بالرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قضية تغير المُناخ تحدي استثنائي

وأشار رئيس مجلس النواب، إلي أن قضية تغير المُناخ تحدي استثنائي وخطير ومتعدد الأبعاد والتداعيات السلبية، مُشدداً على أنه لا صوت يعلو فوق صوت انقاذ كوكب الأرض من ذلك الخطر المحدق، وهو ما يفرض على الجميع التكاتف والتحلي بالمسئولية لمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة، ومؤكداً على أن استضافة مصر لأعمال هذا المؤتمر ووضعها قضية تغير المُناخ على جدول أعماله، يُبرهن على إرادة برلمانية مصرية جادة لبلورة جهود برلمانية عالمية لمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة وهو ما يبعث برسالة مصرية واضحة لا لبس فيها أن هناك ضرورة مُلحة وقصوى لمواجهة تلك الظاهرة العالمية على كافة الأصعدة والمستويات التنفيذية والتشريعية من أجل انقاذ عالمنا من التداعيات الجسيمة لتلك الظاهرة.

و دعا جبالي، البرلمانيين الشباب المُشاركين في المؤتمر إلى التحلي بالمسئولية المُلقاة على عاتقهم في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة وأن يكونوا على قدر ثقة شعوبهم التي آمنت بهم وجعلتهم منبراً لها والتي تنتظر منهم الكثير داعياً إياهم إلى حمل آمال الشعوب والتخفيف عن آلامهم، واصفاً إياهم بقادة المستقبل وصناع قراره