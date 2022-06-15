انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تعاقد ليفربول مع نونيز.. قائمة أغلى الصفقات في الدوري الإنجليزي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704521/بعد-تعاقد-ليفربول-مع-نونيز-قائمة-أغلى-الصفقات-في-الدوري-الإنجليزي

أعلن نادي ليفربول الانجليزي، تعاقده مع مهاجم بنفيكا البرتغالي داروين نونيز، في صفقة كلفت خزينة الفريق الأحمر 100 مليونيورو ، ويعد نونيز من أغلى الصفقات التي جلبها النادي للفريق خلال السنوات الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

جاء تعاقد الريدز مع مهاجم بنفيكا وألميريا الإسباني السابق، بسبب مستواه الذي ظهر عليه مع الفريق البرتغالي ، فقد تمكن من خلال خوض 84 مباراة، تسجيل 45 هدف وصناعة 16 آخرين كما أن اقتراب رحيل السنغال ساديو ماني عن قلعة الريدز، عجل بالتعاقد مع نونيز لقيادة هجوم ليفربول خلال المرحلة المقبلة.

أغلى الصفقات في تاريخ البريميرليج:

وخلال السنوات الأخيرة، تم جلب العديد من الصفقات للدوري الإنجليزي، وفي هذا التقرير نرصد لكم الصفقات الأغلى في تاريخ البريميرليج:

1_ جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي من أستون فيلا إلى المان سيتي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني

2_ بول بوجبا من يوفينتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد بقيمة 93 مليون جينه إسترليني.

3_ روميلو لوكاكو من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني

4_ داروين نونيز من بنفيكا إلى ليفربول 85 مليوم جنيه إسترليني.

5_ هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد 80 مليون إسترليني.

6_ فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون إسترليني.

7_سادو سانشو من بروسيا دور تموند إلى مانشستر يونايتد مقابل 73 مليون إسترليني.

8_ نيكولاس بيبي من ليل إلى أرسنال قابل 73 مليون إسترليني.

10_ كيبا من أتليتك بلباو إلى تشيلسي مقابل 71 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه هي أغلى الصفقات في تاريخ البريميرليج خلال السنوات الأخيرة، ويعد فريق مانشستر يونايتد صاحب الاستحواذ على الصفقات الأغلى التي تعاقد معها خلال السنوات الأخيرة، فقد تعاقد مع كل من ( هاري ماجواير من ليستر سيتي، ولوكاكو من إيفرتون، وسانشو من بروسيا دور تموند، وبوجبا من يوفينتوس).