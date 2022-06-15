محافظ الشرقية: حملات نظافة مكثفة بشوارع ومحيطات المدارس استعداداً لامتحانات الثانوية العامة

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704520/محافظ-الشرقية-حملات-نظافة-مكثفة-بشوارع-ومحيطات-المدارس-استعدادا-لامتحانات-الثانوية-العامة

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بشن حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس وتسويه الشوارع بالجليدر، والتأكد من تغطية جميع البالوعات بجميع الطرق المؤدية إلى المدارس تزامناً مع إنطلاق إمتحانات الثانوية نهاية العام الدراسي 2021 / 2022.

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ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بمحيط المدارس فضلاً عن تطهيرها من الداخل قبل إستقبالها للطلاب حرصاً على سلامتهم من الإصابة بالفيروسات.

التأكد من السلامة الإنشائية للمدارس

كما أكد غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم التأكد من إشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء و توفير طفايات الحريق وغسل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدوريه لدورات المياة بصورة مستمرة.

حملات نظافة وتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشوارع بمحيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، و مراجعة وصيانه أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطيه بالوعات الصرف لمنع أي وقوع أي حوادث لضمان سلامة الطلاب.

ندوة دينية بعنوان «الرد على الإستفسارات الواردة عبر صفحة مديرية الشباب والرياضة»..«أون لاين»

وفي سياق أخر أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

تقديم ندوة دينية

ومن جابنه أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة قامت المديرية بتنفيذ ندوة دينية بعنوان "الرد على الاستفسارات الواردة عبر صفحة مديرية الشباب والرياضة" وذلك عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة وكذلك صفحة مديريه الشباب والرياضة بالشرقية.

الرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالأمور الدينية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الشيخ كيلاني عبد الرحمن الكناني مدير عام المساجد بمديرية الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية قدم الندوة الدينية والذي قام خلالها بالرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالموضوعات الدينية التي وردت عبر صفحة مديرية الشباب الرياضة وذلك في إطار مواكبة العصر وسرعة الرد على جمهور المواطنين بما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم من خلال الكتاب والسنة النبوية المؤكدة.