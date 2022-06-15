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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704534/الرئيس-السيسي-نسعي-لتعميق-علاقات-الشراكة-مع-الاتحاد-الأوربي

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تسعي لتعميق علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوربي، والتطلع إلى مواصلة الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز وتعميق الشراكة، على نحو يفتح آفاق مستقبلية رحبة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط مع الدول الأعضاء بالاتحاد بعلاقات صداقة تاريخية وروابط سياسية واقتصادية، استمرت على أساس الاحترام المبتادل والمصالح المشتركة.

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التعاون مع الاتحاد الأوربي فى مجالات الغاز الطبيعي والطاقة

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن تم بحث ملف التعاون مع الاتحاد الأوربي فى مجالات الغاز الطبيعي والطاقة، على هامش زيارة رئيس المفوضية الأوروبية، مؤكدًا أن مؤتمر التغير المناخي “كوب٢٧” فرصة ثمينة للمجتمع الدولي للتوافق على خطوات تنفيذية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه مصر تمضي بخطى ثابتة نحو البناء والتنمية، وفي هذا الإطار فقد تم استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حققت مكتساب صعبة بفضل جهود المصريين خلال برنامج الاصلاح.

وتابع: لقد حرصت على اطلاعها على الرؤية المصرية على أهم القضايا المشتركة، واستعادة الاستقرار والنجاحات التي حققت على مستوى مكافحة الإرهاب، وقضية سد النهضة، مؤكدا حرص مصر على التوصل لاتفاق عادل.

وأردف: كما شملت المباحثات ملف حقوق الإنسام مستعرضًا إطلاق الاستراتيجية الأولى لحقوق الإنسان والتي جاءت لتعزيز حقوق المواطنة ومكافحة التطرف.

وأكد أن المجتمع الدولي يمر بظرف دقيق، يتطلب إعمال الحكمة وتغليب لغة الحوار البناء، كما شملت المباحثات التطرق إلى الأزمة الأوكرانية، مؤكدا على مواقف مصر التي تتمسك بضرورة تغليب لغة الحوار لتجنيب ويلات الحرب.

كما تم الحديث عن أبرز التحديات التي خلفتها الأزمة الاقتصادية الحالية، ثم أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من أزمة غذائية، وارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغذائية الزراعية.

ونوه: لقد حرصت على اطلاع رئيس المفوضية الأوروبية على الرؤية المصرية فيما يخص أهم القضايا المشتركة، وما حققته مصر من استعادة الاستقرار والنجاحات التي حققت على مستوى مكافحة الإرهاب أيضًا، إضافة إلى قضية سد النهضة، مؤكدا حرص مصر على التوصل لاتفاق عادل وملزم.