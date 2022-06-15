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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704524/تصل-لـ6-أيام-اجازات-شهر-يوليو-2022-للموظفين-بشرة-سارة

تزايدت عمليات البحث بشكل كبير لمعرفة اجازات شهر يوليو 2022، وذلك لتزامن العديد من المناسبات مع هذا الشهر، والتي يحصل فيها الموظفون والعمال على إجازات رسمية مدفوعة الأجر، ومن ضمن تلك المناسبات التي تحل في شهر يوليو المقبل، عيد الأضحى المبارك 2022.

اجازات شهر يوليو 2022 للموظفين

وفيما يلي، يرصد موقع دوت الخليج اجازت شهر يوليو 2022 والتي جاءت كالتالي:

- من الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 يوليو «عيد الأضحى المبارك»

- السبت 23 يوليو «ذكرى ثورة 23 يوليو 1952»

- السبت 30 يوليو «رأس السنة الهجرية»

الإجازات المتبقية في عام 2022

أما بالنسبة للإجازات المتبقية في 2022 فجاءت كالتالي:

- الخميس 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973).

- السبت 8 أكتوبر (عيد المولد النبوي الشريف).

ووفقًا لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية، فإن الإجازات الرسمية تكون مدفوعة الأجر، حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم 80 لسنة 2016 على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونظرًا للحفاظ على مصلحة العمل، وعدم توقف عجلة الإنتاج، فقد أعطى قانون العمل، لصاحب العمل، الحق في استقدام العمال يوم الإجازة الرسمية وذلك بشرط أن يقوم بتعويضهم ماديًا، وذلك في حالة الاحتياج الى جهوده في هذا اليوم,

حيث نص القانون على أنه: "ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

موعد وقفة عرفات 2022 هجريا

ويكون موعد وقفة عرفات 2022 يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1443، ويقوم فيه حجاج بيت الله الحرام بالوقوف على جبل عرفات، من مطلع الشمس وحتى غروبها، كما يقوم غير الحجاج في هذا اليوم بنافلة الصوم، وذلك امتثالًا لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والحديث الذي يقول فيه : "صيام يوم عرفة، أحتَسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

أما فلكيًا، فمن المقرر أن يكون موعد وقفة عرفات 2022، وفقًا لحسابات معهد البحوث الفلكية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، على أن يكون موعد عيد الأضحى 2022 في اليوم التالي له الموافق السبت 9 يوليو 2022.