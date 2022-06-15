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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704532/بنك-الإسكندرية -يكشف-فوائد-حساب-توفير-بلس-ودورية-الصرف

كشف بنك الإسكندرية عن فوائد حساب توفير ودورية الصدور عليه مشيرًا إنه من أهم حسابات التوفير التى يقدمها بنك الإسكندرية وتوفر عائد كبير، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن فوائد حساب بلس بجانب خدمة عملاء بنك الإسكندرية للاستفسار عن مختلف الخدمات المصرفية التى يوفرها، ويقدمها دوت الخليج بالتفصيل

فوائد حساب توفير بلس من بنك الإسكندرية

أكد بنك الإسكندرية أن فوائد حساب توفير بلس تضاف في حساب العميل شهريًا على أن تكون الفائدة على أقل رصيد موجود خلال الشهر، وتكون وفق شرائح مقسمة كالآتي:

- أقل مبلغ لإحتساب الفائدة 10,000 جنيه.

- من 10,000 جنيه إلى أقل من 300,000 جنيه، بنسبة 6%.

- من 300,000 جنيه إلى اقل من 2,500,000 جنيه، بنسبة 7%.

- من 2,500,000 فأكثر 9%.

رقم خدمة عملاء بنك الإسكندرية

- يمكن الاتصال على رقم خدمة عملاء بنك الإسكنرية الخط الساخن على 19033.

- رقم التواصل الدولي مع خدمة عملاء بنك الإسكندرية من خارج مصر هو: 0020233006830، أو 0020219033.