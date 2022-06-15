معهد الفلك: وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:30 صباحاً - قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية التي قام بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد أكدت أن وقفة عرفات للعام الهجري الحالي 1443 ، ستوافق يوم الجمعة 8 يوليو المقبل وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 9 يوليو.

وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد ،في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إلى أن غرة شهر "ذو الحجة" للعام الهجري الحالي ستوافق يوم الخميس 30 يونيو الجاري ، وعدته 30 يوما ،حيث يولد هلال الشهر في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعـاء الموافق 29 يونيو الحالي (يوم الرؤية).

وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة).

وأضاف القاضي أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة) و بذلك تكون غــرة شهـر "ذو الحجة" فلكيا يوم الخميس 30 يونيو الحالي.