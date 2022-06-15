انطلاق المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:30 صباحاً - انطلقت فعاليات وأعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب فى مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، فضلاً عن وفود المنظمات الدولية المراقبة، حيث يتناول المؤتمر قضية تغير المُناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية، وهو ما يُمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً مُنفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، وهو ما يُبرهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المُناخ وتداعياتها السلبية المُهددة لمقدرات العالم بأسره.

ومن المُقرر أن يُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري كلمة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

يُعقد المؤتمر على مدار يومين بواقع أربع جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء، وهو ما يُشكل حالة حوارية فريدة تجاه قضية تغير المُناخ بكافة أبعادها ومستوياتها، بوصفها القضية الأبرز عالمياً والأكثر تهديداً لكوكب الأرض وموارده ومُقدراته، ستشمل موضوعات المؤتمر حالة تغير المُناخ وتأثيرها على حقوق الانسان والعمل البرلماني لمكافحة تغير المُناخ والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المُناخ.