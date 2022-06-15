لقاءات مكثفة لسفير مصر في نواكشوط مع كبار المسئولين الموريتانيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:29 صباحاً - أجرى السفير خالد يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى نواكشوط، لقاءات مكثفة مع كبار المسئولين الموريتانيين لبحث دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن الإعداد لعقد الدورة الثانية من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث التقى سفير مصر وزراء الشئون الخارجية، والصحة، والتجهيز والنقل، والمياه والصرف الصحي، وغيرهم.

وفي هذا السياق، فقد بحث السفير المصري مع وزير الشئون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، والسيدة الأمينة العامة لوزارة الخارجية العالية بنت منكوس، العلاقات المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة. كما تطرق اللقاءان إلى مسار الإعداد للجنة العليا المشتركة وما ستمثله من دفعة هامة للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

هذا، وقد تطرقت لقاءات السفير خالد يوسف مع مختلف المسئولين الموريتانيين إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين في المجالات التي تهم البلدين، فضلًا عن استعراض التجربة التنموية المصرية البارزة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وسبل الاستفادة منها، إضافة إلى تبادل الخبرات في إطار التشريعات والضوابط القانونية الحاكمة لمجالات التعاون محل الاهتمام المشترك.