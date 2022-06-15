وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول خطة معهد إعداد القادة بحلوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:29 صباحاً - استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د.كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان التابع للوزارة، حول خطة المعهد خلال فترة الإجازة الصيفية للعام 2022/2023.

وأوضح التقرير أنه من المقرر إطلاق 20 فوجًا بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المصرية، ومن بين البرامج والأفواج المقرر تنفيذها خلال فترة الإجازة الصيفية ما يلى:

-إطلاق فوج تدريب القيادات لتقلد المناصب العليا، بهدف تنمية المهارات القيادية للسادة نواب رؤساء المراكز البحثية، والسادة عمداء ووكلاء المراكز على مستوى الجمهورية، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة حول (فن القيادة، التعامل الإعلامي، التوعية بأسس الأمن القومي، التحول الرقمي في الجامعات، الجوانب القانونية في الجامعات، القضايا القومية ومكافحة الأفكار المتطرفة وغير السوية، فن المراسم والبروتوكولات).

-إطلاق فوج منسقى الأنشطة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بهدف تنمية قدرات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وصقل مهاراتهم القيادية، وتنمية روح الولاء والانتماء، وإلقاء محاضرات توعية لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة.

- إطلاق فوج التنمية المستدامة والطاقة المتجددة بعنوان « منارات الحياة» فى إطار خطة الإستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ فى مصر 2050، بهدف تنمية الوعي لدي منتسبي المجتمع الجامعي بأهمية التغيرات المناخية، ودور المجتمع في مواجهة تداعياتها.

- إطلاق فوج الطلاب الوافدين «ملتقى شباب القارات» بعنوان قائد عربي – إفريقي؛ بهدف تجميع الشباب العربي والإفريقى من مختلف دول العالم تحت مظلة واحدة.

-إطلاق فوج «تنمية وعي» لمواجهة الأفكار غير السوية والمغلوطة لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة؛ بهدف تنمية الوعي لدى هؤلاء على مستوى الجمهورية.

- إطلاق فوج « قائد المستقبل» لطلاب الفرق النهائية؛ بهدف ربط الطلاب بسوق العمل، بإعطائهم المهارات الأساسية اللازمة لسوق العمل.

- إطلاق برنامج «القائد المبدع» ملتقي الابتكارات العلمية والبرمجيات المختلفة؛ بهدف تنمية قدرات الطلاب من الكليات المتخصصة، مثل: كليات الهندسة والحاسب الآلي والذكاء الإصطناعي على الابتكار والإبداع في المجال التكنولوجي.

- إطلاق فوج (Organizers) لإعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة، بهدف تأهيل وصقل المهارات التنظيمية المختلفة لدي الطلاب؛ من أجل تنظيم مختلف الفعاليات التي تتواجد على أرض مصر أو خارجها.

- إطلاق فوج ذوى القدرات الخاصة بعنوان (مبدعون باختلاف) والذي يأتي فى إطار اهتمام المعهد بذوى الاحتياجات الخاصة واكتشاف مواهبهم، والعمل على تنميتها؛ باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصرى.

- إطلاق فوج القادة (فوج المتميزين من الأنشطة الطلابية)، ويعتبر الفوج الختامي للأنشطة المختلفة التي أقيمت بالمعهد ونماذج المحاكاة فى الجامعات المختلفة، ويأتي ذلك بانتقاء أفضل العناصر الطلابية وفقًا للمعايير، حيث يتم تدريب قادة فوج المتميزين على مهارات القيادة المتقدمة من خلال نخبة من كبار رجال الدولة وكبار رجال الفكر.

ومن جانبه، أوضح د. كريم همام الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به معهد إعداد القادة كأحد القوى الناعمة المؤثرة فى المجتمع، والتى تعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال بناء شخصية الطالب الجامعي، والعمل على تنمية مهاراته، وتعميق حسه وانتمائه الوطني، من خلال المشاركة والنمذجة وورش العمل المختلفة، والعديد من المحاضرات التى تساهم فى نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف المجتمعية والهوية المصرية، من خلال تغذية أفكارهم بالمعلومات الصحيحة.