عبد العاطى يتابع موقف مشروعات محطات الرفع على مستوى الجمهوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:29 صباحاً - عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والسيد المهندس/ محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض أهم أعمال وأنشطة المصلحة.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمحطات الجارى إنشاؤها حالياً ، وهى محطات (محطة اسنا ١ بمحافظة الأقصر - محطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد - محطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان) ، وتجارب التشغيل لمحطات (محطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف - محطتى تل العمارنه ١-٢ بالمنيا) ، والأعمال المدنية بمحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا ، وأعمال إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، وأعمال تأهيل عدد (٤٦) صندوق تروس لرفع كفاءة المحطات ، وجارى البت الفنى لعملية توريد مولدات ديزل متنقلة لخدمة محطات المصلحة فى أوقات الطوارئ والأزمات ، كما تم الإعلان عن طرح عمليه توريد وتركيب حوالى (٩٠) صندوق تروس لمحطات المصلحة على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة المحطات ، والإعلان عن عملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات.

كما تم الإستلام الإبتدائى خلال العام المالى الحالى لعدد (٨) محطات لخدمه زمام٤٦٤ الف فدان وهى محطات (مصرف ٧ بكفر الشيخ - الغرق السلطاني ١-٢ بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسله بكوم امبو - تروجا وشريشرا بالبحيرة ومحطه قوته ببنى سويف) ، كما تم الإستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً ، كما يجرى حالياً إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول رى ومحطة سمتاى ضمن مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر ، كما تم توريد وتركيب عدد (٦) محركات لمحطة الطابية الجديدة ، وتوريد عدد (٢٣) طلمبة غاطسة وعدد (١٠) محركات لعدد من الآبار بالواحات البحرية ، وتوريد وتركيب عدد (٤) صناديق تروس لمحطة المكس ١ ، وعدد (٢) صندوق تروس لمحطة العطف ٢ ، وعدد (٣) صناديق تروس لمحطات البستان ، وعدد (٣) صناديق تروس لمحطة الطابية الجديدة ، وعدد (٣) صندوق تروس لمحطه العياط بالجيزة.

وأشار الدكتور عبد العاطى للطفرة الكبيرة في إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع خلال السنوات الماضية ، حيث تم نهو العديد من المحطات التي تعثر تنفيذها لفترات تتراوح بين (١٢ – ٢٦) سنة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات (رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - الكيلو (٥٧) بتوشكى - طابيه العبد – قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى ١ و ٢ - بنى صالح - دير السنقورية - تل العمارنة ١ و ٢) ، والتى تخدم زمامات تصل الى ٤٧٠ ألف فدان.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الإستخدامات ، بقدرات تصل إلى حوالى ٤٠٠ مليون م٣/ يوم من محطات الرى وأكثر من ١٥٠ مليون م٣/ يوم من محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الإحتياجات ، بالإضافة لعدد (٥٥) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى ٤٠ ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب.

وأشار سيادته لما تمتلكه المصلحة من مراكز للطوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية (عدد (٥) مراكز طوارئ رئيسية) لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول ، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو) ، وتم تجهيز مراكز الطوارئ بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل السريع مثل (أوناش وشوكة ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة) ، وتحتوى كل منها على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٢٥ – ٤.٠٠) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين ١٠٠ كيلو فولت أو ٢.٥٠ ميجا فولت أمبير ، وقد قامت المصلحة مؤخراً بتركيب عدد (١٠) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.

ولتحقيق التعامل الفعال والسريع مع أي أعطال .. تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء عدد (١٢) ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي -المنيا - توشكي) ، والمزودة بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة ، يتم خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية ، وتوفير إحتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة ، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل.

ولتحقيق المتابعة المستمرة لحالة المحطات .. فقد تم إنشاء معامل هندسية رئيسية بكل إدارة مركزية للقيام بأعمال الإختبارات والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم ، وتزويد المعامل بسيارات مجهزة بأحدث الأجهزة (معمل متنقل) للتدخل السريع في حال حدوث أي أعطال طارئة ، كما تم تدريب كوادر بشرية من مهندسين وفنين بإعطائهم دورات تدريبية على استخدام الأجهزة الحديثة للتنبؤ بالأعطال وسرعة إصلاحها.