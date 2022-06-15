مصر تحتفل بمرور ٢٥ عاماً على إنشاء منظمة الدول الثماني النامية للتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:29 صباحاً - نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8. لقد أولت مصر دائمًا أهمية كبيرة للدور الذي تضطلع به المنظمة في تعزيز التعاون والتضامن فيما بين الدول الأعضاء فيها، كما أنها حريصة على الاستمرار في المساهمة في الجهود الجماعية من أجل بناء مستقبل مشترك من الازدهار والتنمية لدولها. وتود مصر أن تعرب مجدداً عن دعمها للمنظمة، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في التركيز على الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها، ومتمنية للمنظمة دوام النجاح في السنوات القادمة.