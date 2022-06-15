التضامن ترد على فيديو إدعاءات سيدة المنوفية (الأسر البديلة)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أنه قد سبق وأن أرسلت إحدى المواطنات التابعة لمحافظة المنوفية عن طريق "الواتس آب" للوزارة مجموعة من المستندات خاصة بالطلب المقدم من المواطنة رباب محمد خليفة والتى تطلب فيه تسليمها الطفلة "ه.ج.س"، التى كانت تحت رعايتها والموجودة حاليا بمؤسسة الفتيات بالبكاتوش بمحافظة كفر الشيخ تنفيذا لقرار النيابة العامة فى القضية رقم 3582 لسنة 2022 ادارى قسم شبين الكوم.

وأضافت الوزارة أنه على أثر ذلك تم فحص المستندات والتواصل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية حيال طلب المواطنة المشار إليه وقد تبين الآتى: بتاريخ 2/7/2007 تسلمت المواطنة المذكورة وزوجها المدعو عبد المجيد محمد حسين الطفلة من مركز رعاية الطفل بحرى بشبين الكوم والتابع لوزارة الصحة، حيث كان عمر الطفلة حوالى 40 يومًا متعهدة برعايتها بشكل كامل.

استمرت الطفلة المذكورة لدى الأسرة حتى التحاقها بالصف الثالث الإعدادى ودون أن تقوم الأسرة خلال فترة رعايتها للطفلة بالتقدم إلى مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية بتقنين استلامها لهذه الطفلة وكفالتها بنظام الأسر البديلة بموجب عقد رعاية يحرر لها فى هذا الشأن، ودون أن تقوم الأسرة باطلاع الطفلة على هويتها، حيث عاشت الطفلة طوال هذه الفترة على أنها ابنتهم الطبيعية.

قامت الأسرة بإيداع مبلغ 97000 جنيه بدفتر التوفير الخاصة بالطفلة، مع شراء وحدة سكنية لصالحها، سبق وأن قامت الأسرة بتحرير محضر بتاريخ 27/11/2021 برقم 10591 لسنة 2021 لتسليم الطفلة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لعدم قدرتها على رعايتها، غير أنه لم يتم تسليمها واستمر تواجدها لدى الأسرة.

بعد ذلك وبناء على مشاجرة بين الأسرة وجيرانها علمت الطفلة أنها ليست ابنة لهذه الأسرة مما أصابها بصدمة نفسية عنيفة وإصابتها بمرض "الزيبه الحمراء"، وقيامها برفض دخول الامتحانات، مما دعا الأم إلى اللجوء إلى لجنة الحماية بمحافظة المنوفية، ولكن لم يتوصلوا معها لحل، وقد قامت مقررة لجنة الحماية بالمحافظة إيناس محى الدين بإيداع الطفلة بتاريخ 5/4/2022 بدار الحضانة الايوائية التابعة لجمعية تنمية المجتمع المحلى بسرس الليان بناءً على قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 3582 لسنة 2022، وذلك على سبيل الاستضافة، وذلك كمحاولة لإقناع الطفلة بدخول الامتحانات.

وقامت الطفلة بتاريخ 21/4/2022 بالهروب مساءً من الدار، وقد قامت الدار بتحرير محضر شرطة بهروب الطفلة وقد قامت الشرطة بإعادتها مرة أخرى وتوقيع كشف طبى عليها وكشف عذرية بموجب قرار من النيابة العامة، وصدر قرار من النيابة العامة بتاريخ 2/5/2022 فى المحضر رقم 3582 لسنة 2022 إدارى قسم شبين الكوم بإيداعها بمؤسسة الفتيات بالبكاتوش بمحافظة كفر الشيخ ورفض تسليمها للأسرة بناء على توصية من لجنة الحماية بالمنوفية والذى انتهت إلى أن الأسرة غير أمينة على الطفلة وتقوم باستغلال الطفلة.

وقامت الوزارة فى إطار نظر الطلب المقدم من المواطنة المذكورة باتخاذ بعض الإجراءات والتى تمثلت فى الآتى:

1. طلب تقرير شامل عن حالة الطفلة بمؤسسة رعاية الأطفال بالبكاتوش والمودعة بها الطفلة حاليا، حيث ورد التقرير المشار إليه، وجار دراسته فى الوقت الحالى.

2. طلب تقرير اجتماعى ونفسى شامل من قبل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية لبيان ما إذا كانت الأسرة مقدمة الطلب مؤتمنة على الطفلة من عدمه، وجار إعداد التقرير من قبل لجنة مشكلة من المديرية من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين متخصصين.

3. سيتم عرض جميع التقارير المطلوبة فوراً على اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بالوزارة لاتخاذ القرار المناسب والذى من شأنه تحقيق المصلحة الفضلى للطفلة بالتنسيق مع النيابة العامة.