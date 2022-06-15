الرى تنفذ 13 محطة رفع مياه بعد فترة تعثر طويلة (صور)

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ لاستعراض أهم أعمال وأنشطة المصلحة.





واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمحطات الجارى إنشاؤها حاليًا، وهى محطات (محطة إسنا 1 بمحافظة الأقصر - محطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد - محطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان)، وتجارب التشغيل لمحطات (محطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف - محطتى تل العمارنه 1-2 بالمنيا)، والأعمال المدنية بمحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا، وأعمال إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وأعمال تأهيل (46) صندوق تروس لرفع كفاءة المحطات، وجار البت الفنى لعملية توريد مولدات ديزل متنقلة لخدمة محطات المصلحة فى أوقات الطوارئ والأزمات، كما تم الإعلان عن طرح عمليه توريد وتركيب حوالى (90) صندوق تروس لمحطات المصلحة على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة المحطات، والإعلان عن عملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات.

كما تم الاستلام الابتدائى خلال العام المالى الحالى لـ(8) محطات لخدمه زمام 464 ألف فدان وهى محطات (مصرف 7 بكفر الشيخ - الغرق السلطانى 1-2 بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسله بكوم امبو - تروجا وشريشرا بالبحيرة ومحطه قوته ببنى سويف)، كما تم الاستلام الابتدائى لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً، كما يجرى حاليًا إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول رى ومحطة سمتاى ضمن مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر، كما تم توريد وتركيب (6) محركات لمحطة الطابية الجديدة، وتوريد (23) طلمبة غاطسة و(10) محركات لعدد من الآبار بالواحات البحرية، وتوريد وتركيب (4) صناديق تروس لمحطة المكس 1، و(2) صندوق تروس لمحطة العطف 2، و(3) صناديق تروس لمحطات البستان، و(3) صناديق تروس لمحطة الطابية الجديدة، و(3) صندوق تروس لمحطه العياط بالجيزة.

وأشار الدكتور عبد العاطى للطفرة الكبيرة فى إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع خلال السنوات الماضية، حيث تم الانتهاء من المحطات التى تعثر تنفيذها لفترات تتراوح بين (12 – 26) سنة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات (رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - الكيلو (57) بتوشكى - طابيه العبد – قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى 1 و2 - بنى صالح - دير السنقورية - تل العمارنة 1 و2)، والتى تخدم زمامات تصل الى 470 ألف فدان.





وصرح الدكتور عبدالعاطى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة (585) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، بقدرات تصل إلى حوالى 400 مليون م3/ يوم من محطات الرى وأكثر من 150 مليون م3/ يوم من محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الإحتياجات، بالإضافة لعدد (55) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب.

وأشار عبدالعاطى لما تمتلكه المصلحة من مراكز للطوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية (5) مراكز طوارئ رئيسية) لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو)، وتم تجهيز مراكز الطوارئ بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل السريع مثل (أوناش وشوكة ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة)، وتحتوى كل منها على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25 – 4.00) م3/ث، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت أو 2.50 ميجا فولت أمبير، وقد قامت المصلحة مؤخرًا بتركيب (10) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادى مريوط على مصرف غرب النوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.

ولتحقيق التعامل الفعال والسريع مع أى أعطال.. تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء (12) ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادى -المنيا - توشكى)، والمزودة بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة، يتم خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية، وتوفير إحتياجات المحطات من الكراسى النحاس والسبيكة، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل.

ولتحقيق المتابعة المستمرة لحالة المحطات.. فقد تم إنشاء معامل هندسية رئيسية بكل إدارة مركزية للقيام بأعمال الاختبارات والمعايرة والضبط الدورى لأجهزة التحكم، وتزويد المعامل بسيارات مجهزة بأحدث الأجهزة (معمل متنقل) للتدخل السريع فى حال حدوث أى أعطال طارئة، كما تم تدريب كوادر بشرية من مهندسين وفنين بإعطائهم دورات تدريبية على استخدام الأجهزة الحديثة للتنبؤ بالأعطال وسرعة إصلاحها.