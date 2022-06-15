تموين كفر الشيخ: توريد أكثر من 231 ألف طن قمح بـ 23 موقعا

جدة - نرمين السيد - قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم 231 ألفا و797 طنا و28 كيلوجراما من القمح من خلال 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة، لافتا إلى أنه تم فتح موقعين جديدين خلال الأسابيع الماضية.





وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين - فى بيان اليوم الأربعاء- أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها. وشدد على ضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

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