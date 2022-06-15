خطة معهد إعداد القادة بحلوان.. تقرير لوزير التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير، أنه من المقرر إطلاق 20 فوجًا بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المصرية، ومن بين البرامج والأفواج المقرر تنفيذها خلال فترة الإجازة الصيفية ما يلى:

1.إطلاق فوج تدريب القيادات لتقلد المناصب العليا، بهدف تنمية المهارات القيادية لنواب رؤساء المراكز البحثية، وعمداء ووكلاء المراكز على مستوى الجمهورية، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة حول (فن القيادة، التعامل الإعلامى، التوعية بأسس الأمن القومى، التحول الرقمى فى الجامعات، الجوانب القانونية فى الجامعات، القضايا القومية ومكافحة الأفكار المتطرفة وغير السوية، فن المراسم والبروتوكولات).

2.إطلاق فوج منسقى الأنشطة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بهدف تنمية قدرات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وصقل مهاراتهم القيادية، وتنمية روح الولاء والانتماء، وإلقاء محاضرات توعية لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة.

3.إطلاق فوج التنمية المستدامة والطاقة المتجددة بعنوان «منارات الحياة» فى إطار خطة الإستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ فى مصر 2050، بهدف تنمية الوعى لدى منتسبى المجتمع الجامعى بأهمية التغيرات المناخية، ودور المجتمع فى مواجهة تداعياتها.

4.إطلاق فوج الطلاب الوافدين «ملتقى شباب القارات» بعنوان قائد عربى – إفريقى؛ بهدف تجميع الشباب العربى والإفريقى من مختلف دول العالم تحت مظلة واحدة.

5.إطلاق فوج «تنمية وعي» لمواجهة الأفكار غير السوية والمغلوطة لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة؛ بهدف تنمية الوعى لدى هؤلاء على مستوى الجمهورية.

6.إطلاق فوج «قائد المستقبل» لطلاب الفرق النهائية؛ بهدف ربط الطلاب بسوق العمل، بإعطائهم المهارات الأساسية اللازمة لسوق العمل.

7.إطلاق برنامج «القائد المبدع» ملتقى الابتكارات العلمية والبرمجيات المختلفة؛ بهدف تنمية قدرات الطلاب من الكليات المتخصصة، مثل: كليات الهندسة والحاسب الآلى والذكاء الإصطناعى على الابتكار والإبداع فى المجال التكنولوجى.

8.إطلاق فوج (Organizers) لإعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة، بهدف تأهيل وصقل المهارات التنظيمية المختلفة لدى الطلاب؛ من أجل تنظيم مختلف الفعاليات التى تتواجد على أرض مصر أو خارجها.

9.إطلاق فوج ذوى القدرات الخاصة بعنوان (مبدعون باختلاف) والذى يأتى فى إطار اهتمام المعهد بذوى الاحتياجات الخاصة واكتشاف مواهبهم، والعمل على تنميتها؛ باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصرى.

10.إطلاق فوج القادة (فوج المتميزين من الأنشطة الطلابية)، ويعتبر الفوج الختامى للأنشطة المختلفة التى أقيمت بالمعهد ونماذج المحاكاة فى الجامعات المختلفة، ويأتى ذلك بانتقاء أفضل العناصر الطلابية وفقًا للمعايير، حيث يتم تدريب قادة فوج المتميزين على مهارات القيادة المتقدمة من خلال نخبة من كبار رجال الدولة وكبار رجال الفكر.

ومن جانبه، أوضح كريم همام الدور الحيوى والمهم لمعهد إعداد القادة كأحد القوى الناعمة المؤثرة فى المجتمع، والتى تعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال بناء شخصية الطالب الجامعى، والعمل على تنمية مهاراته، وتعميق حسه وانتمائه الوطنى، من خلال المشاركة والنمذجة وورش العمل المختلفة، والعديد من المحاضرات التى تساهم فى نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف المجتمعية والهوية المصرية، من خلال تغذية أفكارهم بالمعلومات الصحيحة.