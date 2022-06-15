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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /704479/موعد-مباراة-منتخب-مصر-القادمة-بعد-الخسارة-أمام-كوريا-الجنوبية

يستعد منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نظيره مالاي ، في الجولة الثالثة من عمر تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، على ملعب استاد القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق منتخب مصر الفوزعلى غينيا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي.

مباراة مصر وكوريا

أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

تشكيل منتخب مصر أمام كوريا

فى حراسة المرمي:محمد الشناوي

فى خط الدفاع: ياسر إبراهيم وعمر جابر ومحمود الونش وعمر كمال

فى خط الوسط:عمرو السولية ومهند لاشين وأحمد رفعت وأحمد حمدي

فى خط الهجوم:إبراهيم عادل، مصطفي محمد.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

الجدير بالذكر أن حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.