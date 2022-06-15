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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /704475/تعرف-على-ترتيب-هدافي-الدوري-الإنجليزي-عبر-التاريخ

يعد آلان شيرر اللاعب السابق هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، وتشمل القائمة أيضاً أسماء مثل واين روني صاحب المركز الثاني بعدد 208 أهداف في 494 مباراة، وهاري كين في المركز الخامس برصيد 183 هدف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

آلان شيرر 260 هدف

واين روني 208 هدف

أندي كول 187 هدف

سيرخيو أجويرو 184 هدف

هاري كين 183 هدف

فرانك لامبارد 177 هدف

تيري هنري 175 هدف

روبي فاولر 163 هدف.

كما أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزي، عن تتويج البلجيكى كيفين دى بروين بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.

وقامت صفحة رابطة المحترفين الإنجليزي، بالنشر على موقعها الرسمي عبر تويتر، معلنة فوز دى بروين بعد منافسه مع محمد صلاح وألكسندر أرنولد ثنائي ليفربول، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وديكلان رايس لاعب وست هام، وكونور جالاجر لاعب كريستال بالاس.

وحسم فريق مانشيستر سيتي اللقب لصالحه، وذلك عقب تغلبه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق أستون فيلا، ليرفع رصيده إلى 93 نقطة، متفوقًا على ليفربول الذي حصد 92 نقطة.

وتقدم أستون فيلا على ما نشيستر سيتي بهدفين مقابل لا شيئ، عن طريق ماتي كاش وفيلبي كوتونيو، إلا أن “السيتيزنس” عاد مجددًا رافضا ضياع لقب الدوري، عن طريق جوندوحان وردريجو.

وتقدم وليفرهامبتون في الدقيقة 3 عن طريق بيدرو نيتو، فيما أحرز ساديو مانى لاعب فريق ليفربول، الهدف الأول فى شباك نظيره وولفرهامبتون، فى الدقيقة 24، وأحرز محمد صلاح هدف التقدم للحمر في الدقيقة 83 وربرتسون في الدقيقة 89.

السيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي

وبهذا، يحصد فريق مانشيستر سيتي لقب بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، فيما حصل على وصافة الدوري في 6 مناسبات سابقة. فيما حصد فريق ليفربول، الذي خسر اللقب ، بطولة الدوري الإنلجيزي في 19 مناسبة.

كما أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزي،، عن تتويج البلجيكى كيفين دى بروين بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.