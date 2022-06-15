انت الان تتابع تفاصيل خبر زي النهارده..منتخب أوروجواي يخطف مصر بهدف قاتل في مونديال روسيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /704474/زي-النهاردهمنتخب-أوروجواي-يخطف-مصر-بهدف-قاتل-في-مونديال-روسيا

في مثل هذا اليوم 15 يونيو من عام 2018، خطف المنتخب الأورجواياني، فوزاً قاتلاً من المنتخب المصري، في أولى مباريات دور المجموعات من مونديال كأس العالم بروسيا، وقتها قدم المنتخب المصري أداءً وعؤضاً طيباً رغم غياب نجم المنتخب محمد صلاح بسبب الإصابة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

ارتقى مدافع الأوروجواي خيمينيز، فوق مدافعي المنتخب المصري، وسجل هدفاً في الدقيقة 90 في شباك حارس المنتخب محمد الشناوي، والذي قدم أداء رائع استحق عليه أن يكون هو رجل المباراة، ليكون هو أول لاعب مصري يحصل على هذه الجائزة.

مباراة مصر وأوروجواي

بدأ المنتخب المصري المباراة وقتها بنوع من الخوف والتحفظ الدفاعي الشديد، ولكن سرعان من تم تجاوز هذه الفترة، وبدأ المنتخب في الحفاظ على تماسكه أمام هجوم كاسح مكون من إدينسون كافاني، ولويس سواريز، وتصدى محمد الشناوي، لكل محاولاتهم خلال أحداث المباراة، إلا وأن بسبب ركلة حرة مباشرة، تمكن المنتخب الأوروجواياني من تسجيل أولى أهدافه في المباراة.

ولم يظهر المنتخب المصري، بعد ذلك بشكل جيد في المونديال، فتلك الهزيمة تبعتها هزيمة أخرى أمام منتخب روسيا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد، سجله حينئذ محمد صلاح،وفي الجولة الأخيرة تعرض الفراعنة لهزيمة بثنائية مقابل هدف أمام عناصر المنتخب السعودي، والذي قلب تأخره بهدف، للفوز بهدفين.

تشكيل منتخب مصر أمام أوروجواي

بدأ الجهاز الفني للفرعنة وقتها بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، هذه المباراة بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد الشافي.

في الوسط: محمد النني، طارق حامد محمود حسن تريزيجيه، عمرو وردة، عبدالله السعيد.

وفي الهجوم: مروان محسن.