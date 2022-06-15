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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /704453/بأسلوب-الخطف-حبس-عصابة-سرقة-المواطنين-باكتوبر

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كشف المتهمين

وكانت قد وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة ، ونجحت في ضبط شخصين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات بمحاولة أحدهما الإستيلاء منه على "مظروف يحوى بعض الأوراق الهامة" وفرا هاربان .

التحريات والمعلومات

أكدت المعلومات والتحريات أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دارجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بأحدهما وبحوزتهما طبنجة معدلة – سلاح أبيض، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأنهما قاما بالتخلص من الأوراق المستولى عليها ، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف ، وإعترفا بإرتكابهما (15) واقعة أخرى وبإرشادهما أمكن ضبط بعض المبالغ المالية وأضافا بأنفاقهما باقى المبالغ فى سداد ديونهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس عصابة النصب على عملاء البنوك بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في النصب والإحتيال على المواطنين، عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بأنهم من خدمة العملاء بأحد البنوك وطلب منهم بيانات خاصة بالفيزا كارت ملكهم بدعوى تحديثها والاستيلاء منهم على الأموال بمصر الجديدة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كشف المتهمين

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص، لتخصصهم في النصب والإحتيال على المواطنين، عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بأنهم من خدمة العملاء بأحد البنوك وطلب منهم بيانات خاصة بالفيزا كارت ملكهم بدعوى تحديثها والاستيلاء منهم على الأموال.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم مصر الجديدة يفيد ورود بلاغ من مواطن، مقيم بدائرة القسم قرر بتلقيه إتصالاً هاتفياً من رقم هاتف "محدد" إدعى خلاله المتصل بأنه من خدمة العملاء الخاصة بأحد البنوك ، وطلب منه بعض البيانات الخاصة به بدعوى تحديث بيانات الفيزا كارت لعدم إيقافها وأرسل له رسالة نصية من البنك سالف الذكر تفيد ذلك ، وعقب قيام المُبلغ بإرسال أرقام الفيزا كارد خاصته والرقم السرى ، فوجئ بتلقيه رسالة نصية على هاتفة المحمول من البنك تفيد سحب مبلغ مالى من فيزا المشتريات الخاصة به ، فقام بالتوجه إلى البنك وقدم شكوى وتم إيقاف الفيزا .

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص ، مقيمين بمحافظة المنيا، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى إختبائهم بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

استهداف المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم هاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة و11 هاتف محمول بإجمالى عدد 16 شريحة و17 شريحة هاتف محمول لشبكات مختلفة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين .

كما أضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية عن طريق إجراء عمليات شراء على شبكة الإنترنت ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالنصب تم إتخاذ الإجراءات القانونية.