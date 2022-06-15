الرعاية الصحية: برنامج تدريبى لمشرفى الأمن بمنشآت الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وتم تدريب أفراد الأمن على المهارات الواجب توافرها فى رجل الأمن طبقا لنظم الإدارة الأمنية الحديثة، واستراتيجيات الحماية والتعامل مع المخاطر المحيطة ببيئة العمل. اشتمل التدريب على عدة محاور منها - واجبات التأمين والحراسة. - أعمال الحماية المدنية. - قواعد ضبط النفس والثبات الانفعالى أثناء التعامل مع المنتفعين. - كيفيه التعامل مع الطوارئ مع الالتزام بتطبيق قواعد السلامه والصحه المهنية. - شرح مفصل عن أكواد الطوارئ والأزمات وكيفية التبليغ عن حالات الطوارئ. واستهدف التدريب 130 فردا من مشرفى وأفراد الأمن بكل المنشآت الصحية التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

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