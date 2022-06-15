توطين صناعة السيارات وطرح أراض سكنية أبرز اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى وتحت عنوان: "إستراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن تعميق صناعة السيارات داخل مصر هو الهدف الاستراتيجى للدولة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الكلمة التى ألقاها رئيس الوزراء خلال جولته فى منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أطلق إستراتيجية تنمية صناعة السيارات التى تتضمن حوافز ومزايا تنافسية.

ولفتت إلى أن مدبولى شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنويًا كمرحلة أولى، وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك، والموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات.

وأكد مدبولى اهتمام الدولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تعد إحدى أذرع الدولة؛ لتحقيق التنمية، من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، فى مقدمتها مناطقها الصناعية وموانيها التابعة.. إذ أعرب عن سعادته بوجوده فى منطقة شرق بورسعيد التى تمثل جزءًا من المشروع الكبير الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة.

وفى الشأن المحلى وتحت عنوان "طرح 3667 قطعة أرض سكنية فى 10 مدن"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أعلن طرح 3667 قطعة أرض سكنية متنوعة إسكان متوسط بين "محور الأراضى" وإسكان متميز وإسكان أكثر تميزًا فى 10 مدن جديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز أون لاين من خلال موقع الحجز الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، مشيرًا إلى أن شـروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وتحت عنوان "شعراوى: ضبط منظومة الخبز الجديدة، بالتنسيق مع التموين"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أكد التنسيق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين فيما يخص سير منظومة الخبز الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفــع جودة الخبز وضبط منظومة الأداء وانتظام عمل المخابز.

أشار شعراوى إلى توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور على المخابز والتأكد من وضع لوحة إرشادية بأرقام المسؤولين فى مكان ظاهر للجمهور بمدخل كل مخبز للمساعدة فى الإبلاغ عن أى مخالفات ومساعدة الجهات المسؤولة فى رصد المخالفات، والتعامل معها بكل حزم.

كما أشار إلى قيام الدولة بتحصيل غرامات على المخابز المخالفة وإعــداد تقارير دورية بلغت 3 مليارات جنيه تم تحصيل 1.6 مليار جنيه منها وجار تحصيل الباقى.

وفى الشان التعليمى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الثانوية العامة تنطلق الاثنين المقبل"، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة التى ستنطلق الاثنين القادم فى المــواد غير المضافة للمجموع تسير بشكل طبيعى.

وشدد الوزير على أن الــوزارة أعلنت كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية الــعــامــة ســـواء المتعلقة باستلام أرقــام الجلوس للطلاب أو تسليم خطابات الندب والاعتذارات، ولا يوجد أى مؤتمر صحفى تعلن فيه الـــوزارة أى تفاصيل، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تسير وفق اجتماعات داخلية وسيتم تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات وتلقى الشكاوى.

وتحت عنوان "الحكومة: مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نفى ما تداول فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى من رسالة صوتية تزعم استقطاع الدولة لجزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات فى الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات، موضحا أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لاستقطاع أى جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات أو الاحتفاظ بها كأمانات فى الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات، وأن ما تم تداوله بالرسالة الصوتية غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.

وشددت على التزام الدولة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملةً دون استقطاع أى جزء منها، وكذلك صرف الاستحقاقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أى انتقاص، مشيرةً إلى أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال.

وفى الشأن العالمى، وتحت عنوان "أوكرانيا تفقد ربع أراضيها الزراعية بسبب الحرب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن تاراس فيسوتسكى، نائب وزير الزراعة فى أوكرانيا، كشف عن أن عدد الحقول التى تم حرثها فى بلاده انخفض بمقدار الربع منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى البلاد 24 فبراير الماضى، متوقعًا أن يكون الحصاد كافيًا لتلبية الاحتياجات المحلية، خصوصًا أن هذه الاحتياجات انخفضت منذ فرار الكثيرين من الحرب.

ونقلت الصحيفة عن فيسوتسكى قوله، إن القتال ليس هو الذى يؤثر على الأعمال الزراعية فحسب، بل أيضا فى الحصار الروسى على التصدير، مما يؤدى إلى انخفاض فى المحاصيل الموجهة نحو التصدير، على حد تعبيره.